ABD Hazine Bakanı Janet Yellen: ABD resesyondan kaçınabilir

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ABD'nin enflasyonu düşürme konusunda doğru yolda olunduğuna inandığını ve bir resesyonun kaçınılmaz olmadığını söyledi.

Fort Worth'ta düzenlenen bir etkinlikte konuşan Yellen, ücret-fiyat sarmalının olmadığı, tedarik zincirlerindeki darboğazların gevşemeye başladığı dikkate alındığında ABD ekonomisinin resesyondan kaçınabileceğini vurguladı.

"Resesyon kaçınılmaz değil" ifadelerini kullanan Yellen, iş gücü piyasasındaki aşırı ısınmanın da soğumaya başladığını, ciddi işten çıkarmaların da ortaya çıkmadığını vurguladı.

Yellen ayrıca, ABD dolarının değerinde son dönemdeki hareketlerin temel göstergeleri yansıttığına inandığını ifade etti. Ancak Yellen, ABD dolarının diğer para birimleri karşısında tepe yapıp yapmadığı konusunda yorumda bulunmadı.