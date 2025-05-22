ABD Hazine kâğıdı ihalesinde talep zayıf kaldı

ABD Hazine Bakanlığı'nın 16 milyar dolarlık 20 yıllık tahvil satışı borç yükündeki artıştan endişe duyan yatırımcılardan zayıf talep gördü.

Kongre'nin mali görünümü daha da kötüleştirmesi beklenen bir vergi ve harcama tasarısını görüşmekte olması tahvil ihracına talebi azalttı.

İhalede 20 yıllık tahvil, satıştan önce işlem gördüğü seviyenin yaklaşık bir baz puan üzerinde, yüzde 5,047 gibi yüksek bir getiriyle satıldı. Hükümetler, fon yöneticileri ve sigorta şirketlerini içeren dolaylı teklif sahiplerinin satışın yüzde 69 ile ortalamanın üzerinde bir kısmını alması yabancı talebinin güçlü kaldığını gösterdi. Toplam talep, teklif edilen borç miktarının 2,46 katı ile ortalamanın biraz altında kaldı ve şubat ayından bu yana en zayıf seviyede gerçekleşti.

İhalenin ardından 20 yıllık tahvil getirileri yüzde 5,127'ye yükselerek Kasım 2023'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

New York'taki Jefferies'in baş ABD ekonomisti Thomas Simons, "Birkaç yumuşak 20 yıllık tahvil ihalesi gördük ve bir gösterge ihraç olarak kareli bir geçmişi var" dedi. "Bu en iyilerinden biri değildi ama en kötülerinden biri de değildi" dedi.

Simons, ihalenin "bir felaketten uzak" olmasına rağmen, yakın zamanda getiri eğrisinin uzun ucundaki satışlarda bir tersine dönüş olmayacağını gösterdiğini söyledi.

Mischler Financial Group Genel Müdürü Tom di Galoma, "Eski bir bütçe açığı sorunumuz var ve bu sorun ortadan kalkacak gibi görünmüyor. Ortada çok fazla borç var ve bence piyasa şu anda hükümetle savaşıyor ve bu açığı azaltıp azaltamayacağımızı anlamaya çalışıyor" dedi.