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ABD Hazine tahvillerinin getirileri düşüyor

Hazine tahvillerinin getirileri düşerken, uzmanlar ABD ekonomisinin beraberinde birçok ekonomiyi de felakete sürükleyeceğini öngördü.

Haber Merkezi
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ABD Hazine tahvillerinin getirileri düşüyor
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Yatırımcılar ABD Başkanı Trump'ın gümrük vergilerinin ABD ekonomisinde bir resesyona yol açıp açmayacağını düşünmeye devam ederken, ABD Hazine tahvillerinin getirileri düşüyor ancak cuma günkü altı ayın en düşük seviyelerinin üzerinde kalıyor.

Pepperstone'dan Michael Brown, “ABD ekonomisi hızla resesyona doğru gidiyor ve muhtemelen dünyanın geri kalanının çoğunu da beraberinde götürecek. Aynı zamanda, enflasyon en azından önümüzdeki birkaç çeyrek boyunca önemli ölçüde yükselecek. Gümrük tarifeleri elbette tüm bunların temel nedenidir” dedi.

10 yıllık ABD Hazine tahvili getirisi 7 baz puan düşüşle yüzde 3,918'den işlem görüyor, ancak cuma gününün en düşük seviyesi olan yüzde 3,860'ın üzerinde seyrediyor. 

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