ABD tarım dışı istihdamda güçlü yükseliş

BD Çalışma İstatistikleri Bürosu tarafından açıklanan verilere göre, 2024 yılı Ocak ayında tarım dışı istihdam 353 bin artış gösterdi. Analistlerin beklentisi istihdamda 185 bin artış olacağı yönündeydi.

Tarım dışı istihdam artışı Aralık ayı için 216 binden 333 bine, Kasım ayı için 173 binden 182 bine revize edildi.

İşsizlik oranı değişmedi

Ülkede işsizlik oranı yüzde 3,7 seviyesinde kaldı. Piyasa beklentisi de işsizlik oranının yüzde 3,7'den yüzde 3,8'e çıkacağı yönündeydi.

Fed'in Aralık ayında açıkladığı makroekonomik tahminlerde önümüzdeki üç yıl için yüzde 4,1 olarak belirlendi.

Çalışma Bürosu, özel sektörde istihdamın 317 bin artarken, kamu istihdamında artışın 36 bin olduğunu açıkladı. Piyasalar özel sektörde istihdamın 155 bin artacağını öngörüyorlardı.

İmalat sektöründe istihdam 23 bin, inşaat sektöründe ise 11 bin artış gösterdi.

Geniş tanımlı işsizlik oranı yüzde 7,1'den yüzde 7,2'ye çıktı.

Ortalama saatlik kazançlarda aylık bazda yüzde 0,55 artış olurken, yıllık artış yüzde 4,48 seviyesinde açıklandı. Beklentiler aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 4,1 artış olacağına işaret ediyordu.

Ülkede ortalama çalışma saati 0,2 düşüşle 34,1 saat olarak açıklandı. Piyasa beklentisi çalışma saatinin 34,3 olarak kalacağı yönündeydi.

ABD'de iş gücüne katılım oranı yüzde 62,5 seviyesinde kaldı.

Piyasalar ne tepki verdi?

Tarım dışı istihdam verisi sonrası, ons altında düşüş yüzde 1'i aştı ve 2033 dolara kadar geri çekildi.

Dolar endeksi ise, 103,65 seviyesine kadar yükseldi; şu sıralarda yüzde 0,49 primle 103,56 seviyesinde hareket ediyor.

Kritik veri sonrası, ABD 2 yıllık tahvil faizi 15,3 baz puan artarak yüzde 4,34 seviyesine çıktı. ABD 10 yıllık tahvil faizi ise, 10,2 baz puan artarak yüzde 3,96 seviyesine yükseldi.

Beklentileri aşan tarım dışı istihdam verisinin ardından para piyasalarında Fed'den mart ayında faiz indirim beklentileri azaldı.