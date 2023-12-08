ABD tarım dışı istihdamı sürpriz yaptı: Piyasalarda hareketlilik arttı

ABD tarım dışı istihdamı piyasa beklentilerinin bir miktar üzerinde gelirken, işsizlik oranı beklenmedik şekilde geriledi.

ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu, kasım ayı tarım dışı istihdamı verisi açıklandı. Buna göre, kasımda tarım dışı istihdamı 199 bin kişi olarak gerçekleşti. Piyasa beklentisi, 180 bin kişi olması yönündeydi.

Tarım dışı istihdam artışı Ekim ayı için 150 bin seviyesinde revize edilmeden kalırken, Eylül ayı için 297 binden 262 bine revize edildi.

Tarım dışı istihdamı, Fed’in para politikasında yol haritasına karar verirken, izlediği en önemli verilerden biri olduğu için kritik önemde bulunuyor.

İşsizlik oranında beklenmedik düşüş

Ülkede işsizlik oranı yüzde 3,9'dan yüzde 3,7 seviyesine geriledi. Piyasa beklentisi işsizlik oranının yüzde 3,9 olarak kalacağı yönündeydi.

Fed'in Eylül ayında açıkladığı makroekonomik tahminlerde bu yıl için işsizlik oranı beklentisi yüzde 3,8, önümüzdeki iki yıl için yüzde 4,1 seviyesinde bulunuyor.

Geniş tanımlı işsizlik oranı yüzde 7,2'den yüzde 7,0'ye indi.

Saatlik kazançlarda aylık yüzde 0,35 artış

Ortalama saatlik kazançlarda aylık bazda yüzde 0,35 artış olurken, yıllık artış yüzde 3,96 seviyesinde açıklandı. Beklentiler aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 4,0 artış olacağına işaret ediyordu.

Ülkede ortalama çalışma saati 0,1 artışla 34,4 saat olarak açıklandı.

ABD'de iş gücüne katılım oranı yüzde 62,7 seviyesinden yüzde 62,8 seviyesine çıktı.

Piyasalar ne tepki verdi?

Altının ons fiyatı, 2027 dolardan 2003 dolara kadar geriledi. Altın saat 17.23 itibarıyla yüzde 1,22 düşüşle 2017 dolarda işlem gördü.

Dolar endeksi önemli veri sonrası yeniden 104 seviyesinin üzerini test ederken, 104,26 seviyesine kadar yükseldi.

Beklentileri aşan tarım dışı istihdam verisi sonrası 2 ve 10 yıllık ABD tahvil faizleri 10 baz puan yükseldi.

Veri sonrası dolar/TL anlamlı bir tepki vermezken; gram altın ons altındaki düşüşün etkisiyle geriledi. 1866 liraya kadar geri çekilen gram altın, şu dakikalarda yüzde 0,97 kayıpla 1871 liradan alıcı buluyor.