ABD tarım dışı istihdamında güçlü artış

ABD mayıs ayı tarım dışı istihdam verisi açıklandı. Buna göre, ülkenin mayıs ayında tarım dışı istihdamı 339 bin olarak gerçekleşti. Piyasa beklentisi, kritik verinin 180 bin olması yönündeydi. Nisan ayı tarım dışı istihdam artışı 253 binden 294 bine revize edildi. Mart ayı verisi de 165 binden 217 bine yükseltildi.

İstihdam raporundaki verilerden alınacak sinyaller, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika adımları üzerinde etkili olabileceği için oldukça önemli.

İşsizlik oranı yükseldi

ABD'de iş gücüne katılım oranı Mayıs ayında yüzde 62,6 olurken, işsizlik oranı yüzde 3,4'ten yüzde 3.7'ye çıktı. Beklenti işsizlik oranını yüzde 3,5 olacağı yönündeydi.

Mayıs ayında kamuda istihdam 56 bin, özel sektörde 283 bin arttı. Fabrikalarda istihdam 2 bin azaldı.

Ortalama saatlik kazanlar Mayıs ayında tüm özel sektör çalışanları için bir önceki aya göre yüzde 0,3 arttı. Beklenti de yüzde 0,3 artış olacağı yönündeydi.

Piyasa ne tepki verdi?

ABD tarım dışı istihdam verisi sonrası, ons altın 1978 dolardan 1974 dolar seviyelerine geriledi. Sarı maden saat 15.37 itibarıyla yüzde 0,17 düşüşle 1974 dolardan işlem görüyor.

Euro/dolar paritesi 1,07353'e kadar geriledi, şu sıralarda 1,07497'den işlem görüyor.