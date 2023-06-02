"ECB'nin faiz oranları 'nihai hedeften' uzak değil"

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu Üyesi Fabio Panetta, Fransız Le Monde gazetesine verdiği röportajda, faizlerdeki artışın etkilerinin reel ekonomi üzerinde tam olarak hissedilmesi ve daha sonra enflasyona yansıması için birkaç çeyrek geçmesi gerektiğini belirtti.

Fabio Panetta, “Parasal sıkılaşmamız önümüzdeki aylarda hissedilecek. İç talebin zayıf kalacağını ve bunun Avro bölgesinde devam eden ekonomik zayıflığa ve hatta teknik resesyona yansıyacağını göz ardı edemeyiz.” ifadelerini kullandı.

ECB Yönetim Konseyi'ndeki gevşek para politikasının destekçileri arasında gösterilen Panetta, "Enflasyon çok yüksek, ancak endişelenecek bir şey yok." şeklinde konuştu.

Fabio Panetta, ECB’nin faiz artırımlarını tam olarak bitirmediğini belirtirken bununla birlikte oranların çok daha fazla yükselmeyeceğine işaret etti.

Panetta, "Uzun bir yol kat ettiğimiz için şimdi çok hızlı hareket etmenin zamanı olduğunu düşünmüyorum. Henüz nihai hedefe ulaşmadık, ancak ondan çok uzak da değiliz." değerlendirmesinde bulundu.

Bu arada, Temmuz 2022'den beri ECB, yüksek enflasyona karşı ana faiz oranlarını art arda 7 kez toplamda 375 baz puan artırdı. Analistler, 15 Haziran'da yapılacak ECB faiz toplantısında 25 baz puanlık artış bekliyor.