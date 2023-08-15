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ABD vadeli endeksleri geriledi

ABD vadeli endekslerinde aşağı yönlü bir seyir izleniyor.

Haber Merkezi
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ABD vadeli endeksleri geri çekilme yaşanıyor. 

S&P 500 vadeli endeksi yüzde 0,52, Nasdaq 100 yüzde 0,45 ve vadeli Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 0,58 geriledi. 

Analistler, Çin ekonomine yönelik endişelerin ve İngiltere'de açıklanan verilerin faiz indirimlerinin başlamasının önünde uzun bir yol olduğunu ortaya koymasının Avrupa'da getirdiği satışın ABD vadeli endekslerine de yansıdığını belirtiyorlar