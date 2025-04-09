ABD'de 30 yıllık faizin düşmesiyle, mortgage başvuruları hızla yükseldi

ABD Mortgage Bankalar Birliği (MBA) ipotek başvuru araştırmasına göre, 4 Nisan ile sona eren haftada mevsimsel faktörlerden arındırılmış, yeniden finansman ve alım kredilerini içeren mortgage başvuru faaliyetinden oluşan piyasa endeksi yüzde 20,0 artışla 292,3 seviyesine çıktı.

MBA'nın yayımladığı ve ForInvest Haber ile paylaştığı haftalık rapora göre, satın alma endeksi yüzde 9,2 artışla 172,7 olurken, refinansman endeksi yüzde 35,3 artarak 961,4 puana geldi.

Söz konusu haftada, 30 yıllık mortgage faiz oranı 9 baz puan azaldı ve yüzde 6,61 seviyesine indi.

MBA Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Baş Ekonomist Joel Kan, "Ekonomik belirsizliğin genel olarak oranların düşmesine neden olduğu dalgalı bir haftada satın alma ve yeniden finansman başvurularının artmasıyla, ipotek başvuruları Eylül 2024'ten bu yana en yüksek seviyesine doğru yüzde 20 arttı." dedi.

Kan, “Hem konut alıcıları hem de yeniden finansman borçluları bu oranlardaki düşüşten hemen yararlandı ve satın alma endeksini bir yıl öncesine göre yüzde 24 artırarak Ocak 2024'ten bu yana en güçlü hıza taşıdı. Yeniden finansman başvuruları yüzde 35 artarak altı ayın en yüksek seviyesine çıktı; çünkü daha büyük kredi boyutlarına sahip borçlular oran değişikliklerine karşı daha hassas olma eğilimindeydi. Ortalama yeniden finansman kredi boyutu anketteki en yüksek ikinci seviyeye 399.600 dolara çıktı.” diye konuştu.

Toplam başvurular içinde mortgage finansmanının payı yüzde 38,6 seviyesinden yüzde 43,6'ya yükseldi.

15 yıllık faizinde oran 11 puan düşüşle yüzde 5,93 olurken, 5 yıllık ARM kredi faizi 11 baz puan azalarak yüzde 5,93 seviyesine geldi. 30 yıllık jumbo (647.200 dolardan daha büyük) konut kredisi faizi ise 11 baz puan azaldı ve yüzde 6,65 seviyesine indi.