ABD'de bankalar için yeni düzenlemeler yolda

ABD'de Federal Mevduat ve Sigorta Kurumu (FDIC), büyük bölgesel bankaların kendi başarısızlıklarına nasıl hazırlanmaları gerektiğine yönelik yeni kullara ilişkin teklifini 29 Ağustos'ta duyuracak,

ABD'li düzenleyiciler, özellikle bu yıl ABD tarihinin en büyük üç banka iflasını da içeren bir dizi iflasın ışığında bankacılık sisteminin gözetimini güçlendirmeye çalışıyor.

FDIC Başkanı Martin Gruenberg bu ay yaptığı bir konuşmada, açıklanmasına hazırlanılan teklifin muhtemelen 100 milyar dolar veya daha fazla varlığa sahip bankaların, banka zararlarını karşılamak için mevduat sahipleri ve FDIC'nin mevduat sigorta fonuna başvurmadan önce uzun vadeli borç ihraç etmelerini gerektireceğini söylemişti.