ABD’de büyük şirket iflasları arttı

Amerikalı dev şirketler, artan maliyetleri ve tüketici harcamalarındaki değişimleri karşılamakta zorlandıkları için bu yıl geçmiş yıllara oranla daha hızlı bir şekilde iflas koruması talep etti.

Amerikan İflas Enstitüsü tarafından yapılan bir analize göre, en az 100 milyon dolar borcu veya varlığı olan ya da ulusal çapta önemli olan işletmelerin Bölüm 11 davaları, 2022 ve 2021'in aynı dönemlerinde sırasıyla 29 ve 43 iken, Haziran ayına kadar en az 82'ye ulaştı.

Şirketlerin sağlığı bozuldu

Wall Street Journal’ın haberine göre bu yılki kurumsal başvuru sahiplerinden bazıları, yaşadıkları zorlukların nedeni olarak artan maliyetleri ve tedarik zincirindeki aksaklıkları gösterdi. Buna Covid-19 salgını sırasında sağlanan devlet destek ve teşviklerin büyük ölçüde kaldırılmasını da eklediler. Yükselen faiz oranları da zaten batmaya mahkum olan işletmelerin çöküşünü hızlandırdı.

ABI verilerine göre, ilk altı ayda 17 hastane işletmecisi, ilaç şirketi ve ilgili işletmelerin iflas başvurusunda bulunmasıyla, sağlık şirketleri tüm iflas vakalarının %20'sinden fazlasını oluşturdu.

7,7 milyar dolar borcunu ödeyemedi

Mayıs ayında, Tennesse eyaleti Nashville merkezli sağlık şirketi Envision Healthcare, hastane ziyaretlerindeki düşüşün ardından 7,7 milyar dolarlık borcunu yeniden yapılandırmak için şimdiye kadarki en büyük sağlıkla ilgili iflaslardan biri olarak kayıtlara geçti.