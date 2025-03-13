ABD'de hanehalkı varlıkları rekor tazeledi

ABD Merkez Bankası (Fed), 2024'ün dördüncü çeyreğine ilişkin "ABD'nin Finansal Hesapları" raporunu yayımladı.

Buna göre, ülkede hanehalkı ve kar amacı gütmeyen kuruluşların net varlıkları, geçen yılın son çeyreğinde 169,4 trilyon dolara yükseldi.

Bu dönemde rekor tazeleyen hanehalkı varlıkları, bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,1, 2023'ün aynı dönemine kıyasla ise yüzde 8,9 arttı.

ABD'de hanehalkı varlıkları, 2024'ün ilk çeyreğinde 161,5 trilyon dolar, ikinci çeyreğinde 164,4 trilyon dolar ve üçüncü çeyreğinde 169,2 trilyon dolar olarak hesaplanmıştı.

Geçen yılın son çeyreğinde, hisse senedi varlıklarının değeri 300 milyar dolar artarken, gayrimenkul değeri 400 milyar dolar azaldı.

Hanehalkı borcu ise geçen yılın dördüncü çeyreğinde yüzde 3,1 arttı.

Söz konusu dönemde tüketici kredileri yüzde 2,6 artarken, mortgage (konut kredisi) borcu yüzde 2,2 yükseldi.