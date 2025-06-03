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ABD'de fabrika siparişleri nisanda beklenenden fazla azaldı

ABD'de fabrika siparişleri, nisanda yüzde 3,7 ile beklenenden fazla düşüş kaydetti.

Haber Merkezi
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ABD'de fabrika siparişleri nisanda beklenenden fazla azaldı
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ABD Ticaret Bakanlığı, nisan ayına ilişkin fabrika sipariş verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede fabrika siparişleri, nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 3,7 azaldı.

Fabrika siparişlerinin bu dönemde yüzde 3,1 düşeceği öngörülüyordu. Dört aylık yükselişin ardından düşüş gösteren fabrika siparişleri, martta yüzde 3,4 artmıştı.

Söz konusu dönemde dayanıklı mal siparişleri yüzde 6,3 ve dayanıklı olmayan mallara yönelik siparişler yüzde 0,9 azaldı.

Fabrika siparişleri, ABD ekonomisinde önemli bir yere sahip olan sanayi sektörünün yakın gelecekteki performansına ışık tutması açısından önem taşıyor.

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