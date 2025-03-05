ABD'de ISM hizmet endeksi şubatta yükseldi

ISM, şubat ayına ilişkin hizmet sektörü PMI verisini açıkladı.

Buna göre, ISM hizmet sektörü PMI verisi şubatta önceki aya kıyasla 0,7 puan artarak 53,5'e çıktı.

Piyasa beklentisi, endeksin bu dönemde 52,5 değerini alacağı yönündeydi.

Hizmet sektöründeki büyümenin hızlandığına işaret eden endeks, ocakta 52,8 olarak kaydedilmişti.

Üretim endeksi, şubatta aylık bazda 0,1 puan azalarak 54,4'e düşerken, yeni siparişlere ilişkin endeks 0,9 puan artışla 52,2'ye çıktı. İstihdam endeksi de bu dönemde 1,6 puan artarak 53,9'a yükseldi.

Bu dönemde hizmet sektörünün 14 alt sektörlerinde büyüme kaydedildi.

S&P Global'den yukarı yönlü revizyon

Öte yandan, S&P Global şubat ayına ilişkin hizmet sektörü PMI nihai verilerini açıkladı.

Buna göre, hizmet sektörü PMI verisi şubatta bir önceki aya kıyasla 1,9 puan azalarak 51 olurken, Kasım 2023'ten beri en düşük seviyesini gördü.

Öncü veri 49,7 olarak açıklanmıştı. Hizmet sektörü PMI, ocak ayında 52,9 olarak kaydedilmişti.

İmalat ve hizmet sektörlerini kapsayan bileşik PMI da şubatta bir önceki aya kıyasla 1,1 puan düşerek 51,6 olarak kaydedildi.

Nisan 2024'ten bu yana en düşük seviyesini kaydeden bileşik PMI'a dair öncü veri 50,4 olarak açıklanmıştı. Bileşik PMI ocakta 52,7 olmuştu.

ISM ve PMI verilerinin 50'nin üzerinde değer alması genişlemeye, 50'nin altında değer alması ise daralmaya işaret ediyor.