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ABD'de fabrika siparişleri ocak ayında artışa geçti

ABD'de fabrika siparişleri, ocakta yüzde 1,7 artarak iki aylık düşüşün ardından toparlanma gösterdi.

Haber Merkezi
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ABD'de fabrika siparişleri ocak ayında artışa geçti
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ABD Ticaret Bakanlığı, ocak ayına ilişkin fabrika sipariş verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede fabrika siparişleri, ocakta bir önceki aya kıyasla yüzde 1,7 arttı.

İki aylık düşüşün ardından toparlanma gösteren fabrika siparişleri bu dönemde piyasa beklentilerine paralel bir artış kaydetti. Fabrika siparişleri, geçen yıl aralık ayında yüzde 0,6 azalmıştı.

Söz konusu dönemde dayanıklı mal siparişleri yüzde 3,2 ve dayanıklı olmayan mallara yönelik siparişler yüzde 0,3 arttı.

Fabrika siparişleri, ABD ekonomisinde önemli bir yere sahip olan sanayi sektörünün yakın gelecekteki performansına ışık tutması açısından önem taşıyor.

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