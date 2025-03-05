Mahfi Eğilmez, faiz indirimi için tahminini açıkladı: Bu farkı korumak lazım!

İktisatçı Mahfi Eğilmez, ekonomide son gelişmeleri CNBC-e canlı yayınında 4'te Ekonomi programında değerlendirdi.

Eğilmez'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Asıl haziranı beklememiz gerek"

"Enflasyon beklediğimin altında geldi. Buralarda baz etkisi etkili. Mayısa kadar böyle gideceğiz asıl haziranı beklememiz gerek. Buraya bakıp enflasyon düşüyor oldu bitti demememiz lazım. Yılın son 3-4 ayında ne olacağı çok önemli.

"Piyasaya çok karışmamak lazım."

Belli kategorilerde ciddi artışlar var. Eğitimde çok ciddi zamlar var. Yeni başlayanla eskiler arasında iki katına yakın fark var. Konutta bir tırmanma yeniden başladı. Gıda bana çok gerçekçi gibi gelmiyor. Gıdada ciddi artışlar var. Kiralarla eğitim giderlerine bir takım tavanlar kondu. Bunlar bir süre gidiyor. Piyasaya çok karışmamak lazım.

"2,5-3 puanlık faiz indirimi için alan var"

Yıllık enflasyon yüzde 39,05. Faiz yüzde 45. Bizim gibi ülkelerde bu farkı korumak lazım. 2,5-3 puanlık bir yer olduğunu düşünüyorum. 42'lere gelirse arada 3 puan fark olur, enflasyonu takip eden modda gidiyor olur. Tahvil almış olanlara biz çok ciddi faiz ödüyoruz. Bunun miktarını azaltmak lazım enflasyon düştükçe.

"Ortalama kurun 37,5 olması lazım"

(İhracatçıların kurda artış talebi) Bir süre farklı modellerle baskılanacak kur düşük tutuldu. GSYİH'ye bakınca TL olarak hesaplanıyor yani içinde enflasyon var. Bunu o yılın ortalama kuruna bölüyoruz dolar cinsinden GSYİH buluyoruz. Bu yıl da faizi yükselttiğimiz için dolar baskılanmış oldu ve buraya geldik. GSYİH'yi dolar cinsinden yüksek gösteriyor ama gerçek bu değil. Enflasyon ne kadarsa kurun da kabaca oralarda olması lazım. Ortalama kurun 37,5 olması lazım."