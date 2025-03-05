Mahfi Eğilmez’den TCMB faiz kararı öncesi kritik değerlendirme

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 6 Mart Perşembe 14:00’te 2025 yılı ikinci faiz kararını açıklayacak. TCMB, 2024 yılı son PPK toplantısıyla başladığı faiz indirimlerine Ocak 2025’te de devam etmişti.

Açıklanan PPK takviminde toplantı sayısını 8’e indiren TCMB yönetiminin, son iki toplantıda yüzde 50’den yüzde 45’e çektiği faiz indirimlerine devam etmesi bekleniyor.

Hazine eski müsteşarı Mahfi Eğilmez, açıklanan Şubat 2025 enflasyonun yüzde 40’ın altına gerilemesi sonrasında, TCMB’nin faiz kararına yönelik şu değerlendirmeyi yaptı:

“TCMB, enflasyonun yüzde 39,05'e düştüğüne gerçekten inanıyorsa politika faizini 2,5 - 3 puan indirmelidir. Çünkü o durumda carry tradecilere ve dövizden TL'ye dönenlere bu kadar yüksek döviz faizi ödemeye devam etmenin anlamı yok.”