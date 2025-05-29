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ABD'de işsizlik maaşı başvuruları arttı

ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, geçen hafta bir önceki haftaya göre 14 bin kişi artarak 240 bine yükseldi.

Haber Merkezi
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ABD'de işsizlik maaşı başvuruları arttı
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ABD Çalışma Bakanlığı’nın açıkladığı işsizlik maaşı başvurularında artış oldu.

Haftalık verilere göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 24 Mayıs ile biten haftada önceki haftaya göre 14 bin kişi artışla 240 bin kişiye yükseldi. Piyasa beklentisi 230 bin kişi olacağı şeklinde oluşmuştu.

İşsizlik maaşı başvurularında önceki haftanın verisi 226 bin olarak revize edildi.  4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 230 bin 750’ye geriledi.

Devam eden işsizlik maaşı başvurularında kişi sayısı 17 Mayıs ile biten haftada bir önceki haftaya göre 26 bin kişi artışla 1 milyon 919 bin kişi oldu.

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