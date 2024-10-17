  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  3. ABD'de işsizlik sigortası başvuruları beklenmedik şekilde düştü
Takip Et

ABD'de işsizlik sigortası başvuruları beklenmedik şekilde düştü

ABD'de işsizlik sigortasından yaralanmak için ilk kez başvuruda bulunanların sayısı 12 Ekim haftasında beklenmedik bir şekilde düştü. Ancak Helene ve Milton Kasırgalarının işgücü piyasası resmini belirsizleştiren etkileri nedeniyle yakın vadede yüksek kalabilir.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
ABD'de işsizlik sigortası başvuruları beklenmedik şekilde düştü
Takip Et

Çalışma Bakanlığı verilerine göre, ilk başvurular 12 Ekim haftasında 19 bin azalarak mevsimsellikten arındırılmış verilerle 241 bine düştü.

Ekonomistler başvuruların 260 bin olacağını tahmin ediyorlardı. Eylül ayı sonunda Florida'yı ve ABD'nin Güneydoğu bölgesinin büyük bir bölümünü harap eden Helene felaketine atfedilen tazminat talepleri bir önceki hafta son bir yılın en yüksek seviyesine çıkmıştı.

Helene nedeniyle yapılan başvurulardaki düşüşün, Helene'den haftalar sonra Florida'yı vuran Milton nedeniyle beklenen tazminat talepleri ile dengelenmesi muhtemel.

İşsizlik sigortası almaya devam edenlerin sayısı 5 Ekim'de sona eren haftada 9 bin artarak mevsimsellikten arındırılmış 1,867 milyona yükseldi.

Avrupa Merkez Bankası’ndan üst üste ikinci faiz indirimi geldi!Avrupa Merkez Bankası’ndan üst üste ikinci faiz indirimi geldi!Küresel Ekonomi

 

Son dakika… Merkez Bankası faiz kararını açıkladıSon dakika… Merkez Bankası faiz kararını açıkladıEkonomi

 

Küresel Ekonomi
ABD'de sanayinin çarkları yavaşladı
ABD'de sanayinin çarkları yavaşladı
Avrupa Merkez Bankası’ndan üst üste ikinci faiz indirimi geldi!
Avrupa Merkez Bankası’ndan üst üste ikinci faiz indirimi geldi!
Avrupa Birliği 1,7 milyar Euro dış ticaret açığı verdi
Avrupa Birliği 1,7 milyar Euro dış ticaret açığı verdi
Euro Bölgesi enflasyonu tahminlerin altına geldi
Euro Bölgesi enflasyonu tahminlerin altına geldi
BRICS zirvesinde liderlerin ticareti ele alması bekleniyor
BRICS zirvesinde liderlerin ticareti ele alması bekleniyor
Gözler ECB'nin faiz kararında! Euro nasıl etkilenir
Gözler ECB'nin faiz kararında! Euro nasıl etkilenir