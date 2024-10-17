ABD'de işsizlik sigortası başvuruları beklenmedik şekilde düştü

Çalışma Bakanlığı verilerine göre, ilk başvurular 12 Ekim haftasında 19 bin azalarak mevsimsellikten arındırılmış verilerle 241 bine düştü.

Ekonomistler başvuruların 260 bin olacağını tahmin ediyorlardı. Eylül ayı sonunda Florida'yı ve ABD'nin Güneydoğu bölgesinin büyük bir bölümünü harap eden Helene felaketine atfedilen tazminat talepleri bir önceki hafta son bir yılın en yüksek seviyesine çıkmıştı.

Helene nedeniyle yapılan başvurulardaki düşüşün, Helene'den haftalar sonra Florida'yı vuran Milton nedeniyle beklenen tazminat talepleri ile dengelenmesi muhtemel.

İşsizlik sigortası almaya devam edenlerin sayısı 5 Ekim'de sona eren haftada 9 bin artarak mevsimsellikten arındırılmış 1,867 milyona yükseldi.