Avrupa Merkez Bankası’ndan üst üste ikinci faiz indirimi geldi!

Avrupa Merkez Bankası (ECB) beklentilere paralel faiz indirimi yaptı.

Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi, bugün yaptığı toplantıda ECB'nin üç temel faiz oranını 25 baz puan düşürme kararı aldı. Banka, son 13 yılda ilk kez üst üste faiz indirimi yaptı.

Buna göre mevduat kolaylığı, ana refinansman operasyonları ve marjinal borç verme kolaylığı faiz oranları 23 Ekim 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere sırasıyla yüzde 3.25, yüzde 3.40 ve yüzde 3.65'e düşürülecek.

ECB, Eylül 2023'te mevduat faizini yüzde 4 seviyesine çıkarmıştı. Temmuz 2024'te 3,75'e çekilen mevduat faizinde bir ay aradan sonra Fed'in faiz indirimine gittiği eylül ayında 25 baz puan indirim yapılmıştı.

Büyümeye odaklandı

ECB, faiz indirimiyle, enflasyon seviyesinden çok ABD'nin gerisinde kalan büyümeye odaklandı.

Faiz karar metninde, “Dezenflasyon süreci rayında ilerliyor” denilirken, enflasyon görünümünün ekonomik verilerdeki aşağı yönlü sürprizlerden etkilendiği ve enflasyonun hedefe doğru düşmeden önce yeniden yükselmesinin beklendiği açıklandı.

Faiz kararına ilişkin yapılan açıklamada, "Özellikle, Yönetim Konseyi'nin para politikası duruşunu yönlendirdiği oran olan mevduat kolaylığı oranını düşürme kararı, enflasyon görünümüne, enflasyonun temel dinamiklerine ve para politikası aktarımının gücüne ilişkin güncellenmiş değerlendirmesine dayanmaktadır" denildi.

Enflasyona ilişkin gelen bilgilerin dezenflasyonist sürecin yolunda gittiğini gösterdiği belirtilen açıklamada, "Son dönemde iktisadi faaliyete ilişkin göstergelerde gözlenen aşağı yönlü sürprizler de enflasyon görünümünü etkilemektedir. Öte yandan, finansman koşulları kısıtlayıcı olmaya devam etmektedir. Enflasyonun önümüzdeki aylarda yükselmesi ve gelecek yıl içinde hedefe gerilemesi beklenmektedir." ifadeleri de yer aldı.

Kısıtlayıcı duruş sürecek

Ücretlerin halen yüksek bir hızda arttığını ve yurt içi enflasyonun yüksek seyretmekte olduğunu vurgulayan Yönetim Konseyi, "Aynı zamanda, işgücü maliyeti baskıları kademeli olarak hafiflemeye devam edecek ve kârlar enflasyon üzerindeki etkilerini kısmen tamponlayacaktır" dedi.

Yönetim Konseyi, enflasyonun yüzde 2'lik orta vadeli hedefine zamanında dönmesini sağlamaya kararlı olduğunu tekrarladığı açıklamasında, "Bu amaca ulaşmak için gerekli olduğu sürece politika faizlerini yeterince kısıtlayıcı tutacaktır. Yönetim Konseyi, uygun kısıtlama seviyesini ve süresini belirlemek için verilere bağlı ve toplantıdan toplantıya bir yaklaşım izlemeye devam edecektir. Özellikle, faiz oranı kararları, gelen ekonomik ve mali veriler ışığında enflasyon görünümüne, enflasyonun temel dinamiklerine ve para politikası aktarımının gücüne ilişkin değerlendirmesine dayanacaktır. Yönetim Konseyi belirli bir faiz oranı patikasını önceden taahhüt etmemektedir" denildi.

Varlık alım programı azalacak

Varlık alım programı (APP) ve pandemik acil alım programı (PEPP) Eurosystem'in vadesi gelen menkul kıymetlerin anapara ödemelerini artık geri ödememesi nedeniyle APP portföyü ölçülü ve öngörülebilir bir hızda azalmakta olduğuna işaret eden Yönetim Konseyi, "Eurosystem artık PEPP kapsamında satın alınan vadesi gelen menkul kıymetlerin anapara ödemelerinin tamamını geri ödememekte ve PEPP portföyünü ayda ortalama 7,5 milyar Euro azaltmaktadır. Yönetim Konseyi, 2024 yılı sonunda KEPP kapsamında yeniden yatırımlara son vermeyi planlamaktadır. Yönetim Konseyi, salgınla ilgili para politikası aktarım mekanizmasına yönelik risklere karşı koymak amacıyla KEPP portföyünde vadesi gelen itfaların yeniden yatırıma dönüştürülmesinde esneklik uygulamaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

ECB, "Refinansman operasyonları Bankalar hedeflenen uzun vadeli refinansman operasyonları kapsamında borçlandıkları tutarları geri ödedikçe, Yönetim Kurulu hedeflenen borç verme operasyonlarının ve devam eden geri ödemelerin para politikası duruşuna nasıl katkıda bulunduğunu düzenli olarak değerlendirecektir" dedi.

ECB Başkanı Christine Lagarde, bugün TSİ 15:45'te başlayacak bir basın toplantısında bu kararların altında yatan hususlar hakkında yorumda bulunacak.