ABD'de mal ticareti açığı şubatta geriledi

ABD Ticaret Bakanlığı, mal ticareti dengesi, toptan eşya ve perakende stoklarına ilişkin şubat ayı verilerini açıkladı.

Buna göre, "öncü dış ticaret açığı" olarak adlandırılan mal ticareti açığı, şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 4,9 azalışla 147,9 milyar dolara geriledi.

Bu dönemde 134,6 milyar dolar olan piyasa beklentilerini aşan mal ticareti açığı, ocak ayında 155,6 milyar dolar olmuştu.

Şubatta mal ihracatı 7 milyar dolar artışla 178,6 milyar dolara yükselirken, mal ithalatı 600 milyon dolar azalışla 326,5 milyar dolara indi.

Söz konusu dönemde toptan eşya stoklarının tutarı aylık yüzde 0,3 artarak 902,9 milyar dolara, perakende stoklarının tutarı da yüzde 0,1 yükselerek 823 milyar dolara ulaştı.