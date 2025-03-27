  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  3. ABD'de mal ticareti açığı şubatta geriledi
Takip Et

ABD'de mal ticareti açığı şubatta geriledi

ABD'de mal ticareti açığı, şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 4,9 azalarak 147,9 milyar dolara düştü.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
ABD'de mal ticareti açığı şubatta geriledi
Takip Et

ABD Ticaret Bakanlığı, mal ticareti dengesi, toptan eşya ve perakende stoklarına ilişkin şubat ayı verilerini açıkladı.

Buna göre, "öncü dış ticaret açığı" olarak adlandırılan mal ticareti açığı, şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 4,9 azalışla 147,9 milyar dolara geriledi.

Bu dönemde 134,6 milyar dolar olan piyasa beklentilerini aşan mal ticareti açığı, ocak ayında 155,6 milyar dolar olmuştu.

Şubatta mal ihracatı 7 milyar dolar artışla 178,6 milyar dolara yükselirken, mal ithalatı 600 milyon dolar azalışla 326,5 milyar dolara indi.

Söz konusu dönemde toptan eşya stoklarının tutarı aylık yüzde 0,3 artarak 902,9 milyar dolara, perakende stoklarının tutarı da yüzde 0,1 yükselerek 823 milyar dolara ulaştı.

ABD'nin 2024 büyüme verisi açıklandıABD'nin 2024 büyüme verisi açıklandıKüresel Ekonomi

 

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları düştüABD'de işsizlik maaşı başvuruları düştüKüresel Ekonomi

 

Küresel Ekonomi
Fitch: ABD vergilerinin etkisi görülmeye başladı
Fitch: ABD vergilerinin etkisi görülmeye başladı
ABD'de bekleyen konut satışları beklentilerini aştı
ABD'de bekleyen konut satışları beklentilerini aştı
Almanya'da şirketler personel azaltmaya devam ediyor
Almanya'da şirketler personel azaltmaya devam ediyor
Alman şirketleri için yurt dışında iş yapmak giderek zorlaşıyor
Alman şirketleri için yurt dışında iş yapmak giderek zorlaşıyor
Çin'de sanayi şirketlerinin karlarındaki azalış yılın ilk 2 ayında devam etti
Çin'de sanayi şirketlerinin karlarındaki azalış yılın ilk 2 ayında devam etti
Arjantin, IMF ile 20 milyar dolarlık yeni anlaşma peşinde!
Arjantin, IMF ile 20 milyar dolarlık yeni anlaşma peşinde!