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ABD'nin 2024 büyüme verisi açıklandı

Son dakika... ABD ekonomisi, 2024'ün dördüncü çeyreğinde yüzde 2,4 büyürken; 2024'ün tamamında ise yüzde 2,8 büyüdü.

Haber Merkezi
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ABD'nin 2024 büyüme verisi açıklandı
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ABD ekonomisinin 2024 yılının son üç ayında, tüketici harcamalarındaki yılsonu artışının da desteğiyle ilk tahminlerin üzerinde büyüme gösterdiği bildirildi.

Dördüncü çeyrek GSYH büyüme oranı yıllık yüzde 2,3'ten yüzde 2,4'e yükseldi.

Ticaret Bakanlığı, ülkenin mal ve hizmet üretimi olan gayrisafi yurtiçi hasıladaki büyümenin Temmuz-Eylül 2024'teki yüzde 3,1'lik hızdan yavaşladığını söyledi.

2024'ün tamamında ise ABD ekonomisi yüzde 2,8 büyüdü.

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