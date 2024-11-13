ABD’de mortgage başvuruları 6 hafta sonra arttı

ABD'de mortgage başvuruları sınırlı da olsa arttı, 30 yıllık faizde yukarı hareket devam etti.

ABD Mortgage Bankalar Birliği (MBA) ipotek başvuru araştırmasına göre, 8 Kasım haftasında mevsimsel faktörlerden arındırılmış, yeniden finansman ve alım kredilerini içeren mortgage başvuru faaliyetinden oluşan piyasa endeksi yüzde 1,5 artışla 192,4 puana çıktı.

MBA'nın yayımladığı ve Foreks Haber ile paylaştığı haftalık rapora göre, satın alma endeksi yüzde 1,9 artışla 133,3 puan olurken, refinansman endeksi yüzde 1,5 düşüşle 506,0 puana geriledi.

Söz konusu haftada, 30 yıllık mortgage faiz oranı 5 baz puan artışla yüzde 6,86 seviyesine çıktı.

Fed piyasaları etkilemedi

MBA Başkan Yardımcısı ve Baş Ekonomist Joel Kan, "Mortgage oranları geçen hafta, finans piyasalarının Trump başkanlığının muhtemel etkilerini sindirmesiyle birlikte daha yüksek Hazine getirileri tarafından yönlendirilerek artmaya devam etti. Federal Rezerv'in 25 baz puanlık faiz indirimi zaten bekleniyordu ve piyasaları pek etkilemedi." dedi.

Kan, "30 yıllık sabit oran geçen hafta yüzde 6,86'daydı ve Temmuz 2024'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Ancak oranlardaki artışa rağmen, başvurular yedi hafta içinde ilk kez arttı." diye konuştu.

Toplam başvurular içinde mortgage finansmanının payı yüzde 39,9 seviyesinde sabit kaldı.

15 yıllık faizinde oran değişmeyerek yüzde 6,21 olurken, 5 yıllık ARM kredi faizi 1 baz puan artarak yüzde 6,06 seviyesine geldi. 30 yıllık jumbo (647.200 dolardan daha büyük) konut kredisi faizi ise 2 baz puan artışla yüzde 7,00 oldu.