ABD'de “muhteşem yedili” hisseler için uyarı

ABD’li yatırım şirketi Trivariate Research, “muhteşem yedili” olarak anılan büyük teknoloji hisseleri Apple, Alphabet, Amazon.com, Meta Platforms, Microsoft, Nvidia ve Tesla’da yatırımcılarının masadan kalkmaya başlamalarının zamanının gelmiş olabileceğine dair işaretler verdiğini düşünüyor.

"Son birkaç yıldır, uzun vadeli ABD hisse senedi yöneticilerinin Mag 7'de en azından piyasa ağırlıklı olmasının ihtiyatlı olduğu görüşünü koruduk. Bugün, görüşlerimiz fikrimizi değiştirdiğimiz ve maruziyeti azaltmanın ihtiyatlı olduğuna inandığımız noktaya kadar gelişti" diye yazan Trivariate Research, teknoloji hisseleri grubunun yatırımcılar için daha fazla risk oluşturabileceğine dair çeşitli işaretlere dikkat çekti.

Trivariate'in analizine göre, Muhteşem Yedili'nin en büyük 500 ABD hisse senedine toplam etkisi ocak ayı sonu itibariyle yüzde 31'in üzerine çıktı. Bu arada, Muhteşem Yedili'nin piyasanın en büyük 500 hisse senedine beta ayarlı maruziyeti (etkisi) yüzde 45 civarında seyrediyor.

Firma, "Bu, tüm Muhteşem Yedili hisse senetlerine piyasa ağırlığında sahip olan bir portföy yöneticisinin fonunun hisse senetlerindeki beta ayarlı maruziyetinin neredeyse yarısına sahip olduğu anlamına geliyor! Bu oran son 25 yılın en yüksek seviyelerine yakın seyrediyor" diye ekledi.

Deutsche Bank da uyardı

Geçtiğimiz günlerde Deutsche Bank da buna benzer bir yorum yapmıştı. DB tarafından yayımlanan raporda, “muhteşem yedili” olarak adlandırılan 7 büyük şirketin piyasa değerinin ulaştığı büyüklüğe dikkat çekilerek, bu şirketler grubunun etkilerinin artık makroekonomik seviyeye ulaştığı ve bağımsız olarak bu bağlamda değerlendirilmesi gerektiği belirtilmişti.

Raporda bu yıl piyasada gözlenen güçlü performansın büyük bir kısmının birkaç büyük hisse senedinden kaynaklandığı, yatırımcılar için muhtemelen yeni bir haber olmadığı ancak bu büyük hisselerin S&P 500 Endeksi’nde ne ölçüde etkili olduğu daha derin bir incelemeyi hak ettiği belirtilmiş, hatta bu noktada hisselerin makroekonomik bir olgu haline gelmiş olabileceğine vurgu yapılmıştı.