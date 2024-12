Damodaran "muhteşem yedili” hisselerde alım fırsatına işaret etti

New York Üniversitesi Stern School of Business'ta finans profesörü olan Aswath Damodaran, Bloomberg TV'ye verdiği röportajda, "Bir değer yatırımcısı olarak, bu şirketler kadar kazançlı nakit makineleri görmedim. Tesla Inc., Meta Platforms Inc., Microsoft Corp., Alphabet Inc., Amazon.com Inc., Apple Inc. ve Nvidia Corp. gibi dünyanın en büyükleri arasında yer alan, teknoloji ve yapay zeka patlamasına hükmeden ve yıllardır ABD hisse senedi endeksindeki kazancın büyük bir kısmından sorumlu olan hisse senetlerinin yavaşladığını görmüyorum" dedi.

Damodaran, "Düzeltmeler olacak ve bu olduğunda bu şirketlerden en az birini, belki ikisini veya üçünü eklemenin bir yolunu bulmanızı öneririm, çünkü bunlar ekonomiyi ve piyasayı yönlendiren şeyin çok büyük bir parçası" diye ekledi.

Damodaran, aralarında çip devi Nvidia'nın da bulunduğu yedi mega şirketin "delicesine kârlı" olduğunu ve hepsine sahip olduğunu söyledi.

Muhteşem yedili ya da mega hisseler neler?

“Muhteşem Yedili” isimli filmden ilham alan hisseler, dünyanın dev şirketlerinden oluşurken, özellikle 2023 yılında yüksek getirileri ile gündem olmuştu. Geçen yıl neredeyse değerlerini ikiye katlayan hisse senetleri şunlar oldu:

Apple,

Microsoft,

Alphabet,

Amazon,

Tesla,

Meta,

Nvidia.