  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  3. ABD’de resesyon çanları çalıyor!
Takip Et

ABD’de resesyon çanları çalıyor!

Ekonomistler ve piyasalara göre ABD'de resesyon ihtimali artıyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
ABD’de resesyon çanları çalıyor!
Takip Et

Enflasyon, yüksek faiz oranları ve ekonomik belirsizlikle geçen yılların ardından, ABD ekonomisinin 2025 yılında resesyona girme ihtimali artıyor.

Polymarket'in verilerine göre, 2025 yılında ABD'nin resesyona girme ihtimali şubat ayı sonundaki yüzde 23 seviyesinden perşembe günü yüzde 32'ye yükseldi.

Apollo'da ekonomist olan Torsten Sløk, yakın tarihli bir notunda ABD, İngiltere ve Avrupa'da resesyon ihtimalinin yükseldiğini vurguladı. Wall Street uzmanlarına göre bunun nedeni, yönetimin politika hamleleri konusundaki öngörülemezlik.

Sløk, "En büyük aşağı yönlü risk, politika belirsizliğinin ekonomide tüketicilerin araba almayı, restoranlara gitmeyi ve tatile çıkmayı bıraktığı, şirketlerin işe alımları ve yatırım harcamalarını durdurduğu ani bir durma yaratmasıdır" dedi. Tüketici duyarlılığının şubat ayında Kasım 2023'ten bu yana en düşük seviyesine inmesiyle tüketiciler üzerindeki baskı zaten artıyor.

The Conference Board tarafından yapılan bir anket, önümüzdeki altı ay içinde tatil yapmayı planlayan katılımcıların oranının geçen yıl yüzde 45'in üzerindeyken şu anda yüzde 35'in biraz üzerine düştüğünü ortaya koydu. ABD ekonomisini vuracak potansiyel bir resesyonun diğer piyasa ölçütleri arasında, Russell 2000'deki yüzde 16'lık düşüşün ardından yüzde 45'lik bir resesyon olasılığına işaret eden küçük sermayeli hisse senetleri yer alıyor.

Piyasaların gözü Powell'ın vereceği mesajlarda olacakPiyasaların gözü Powell'ın vereceği mesajlarda olacakKüresel Ekonomi

 

Trump'tan kısmi geri adım: Kanada ve Meksika’dan ithal edilen bazı mallara geçici vergi muafiyetiTrump'tan kısmi geri adım: Kanada ve Meksika’dan ithal edilen bazı mallara geçici vergi muafiyetiEkonomi

 

Küresel Ekonomi
Alman tahvillerinin getirileri zirveye yaklaşıyor
Alman tahvillerinin getirileri zirveye yaklaşıyor
İngiltere'de mağaza ziyaretleri hafif de olsa iyileşme gösterdi
İngiltere'de mağaza ziyaretleri hafif de olsa iyileşme gösterdi
Piyasaların gözü Powell'ın vereceği mesajlarda olacak
Piyasaların gözü Powell'ın vereceği mesajlarda olacak
Şara çağrı yapmıştı: İngiltere yaptırımları kaldırdı
Şara çağrı yapmıştı: İngiltere yaptırımları kaldırdı
Trump: USMCA kapsamındaki ürünlere gümrük vergisi uygulamayacağım
Trump: USMCA kapsamındaki ürünlere gümrük vergisi uygulamayacağım
IMF: Meksika ve Kanada ekonomileri olumsuz etkilenebilir
IMF: Meksika ve Kanada ekonomileri olumsuz etkilenebilir