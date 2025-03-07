ABD’de resesyon çanları çalıyor!

Enflasyon, yüksek faiz oranları ve ekonomik belirsizlikle geçen yılların ardından, ABD ekonomisinin 2025 yılında resesyona girme ihtimali artıyor.

Polymarket'in verilerine göre, 2025 yılında ABD'nin resesyona girme ihtimali şubat ayı sonundaki yüzde 23 seviyesinden perşembe günü yüzde 32'ye yükseldi.

Apollo'da ekonomist olan Torsten Sløk, yakın tarihli bir notunda ABD, İngiltere ve Avrupa'da resesyon ihtimalinin yükseldiğini vurguladı. Wall Street uzmanlarına göre bunun nedeni, yönetimin politika hamleleri konusundaki öngörülemezlik.

Sløk, "En büyük aşağı yönlü risk, politika belirsizliğinin ekonomide tüketicilerin araba almayı, restoranlara gitmeyi ve tatile çıkmayı bıraktığı, şirketlerin işe alımları ve yatırım harcamalarını durdurduğu ani bir durma yaratmasıdır" dedi. Tüketici duyarlılığının şubat ayında Kasım 2023'ten bu yana en düşük seviyesine inmesiyle tüketiciler üzerindeki baskı zaten artıyor.

The Conference Board tarafından yapılan bir anket, önümüzdeki altı ay içinde tatil yapmayı planlayan katılımcıların oranının geçen yıl yüzde 45'in üzerindeyken şu anda yüzde 35'in biraz üzerine düştüğünü ortaya koydu. ABD ekonomisini vuracak potansiyel bir resesyonun diğer piyasa ölçütleri arasında, Russell 2000'deki yüzde 16'lık düşüşün ardından yüzde 45'lik bir resesyon olasılığına işaret eden küçük sermayeli hisse senetleri yer alıyor.