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ABD'de sanayi üretimi beklentinin üzerinde büyüdü

ABD'de sanayi üretimi şubat ayında beklentileri aşarak yüzde 0,7 arttı. Kapasite kullanım oranı da yükselirken, imalat sektörü güçlü büyüme kaydetti.

Haber Merkezi
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ABD'de sanayi üretimi beklentinin üzerinde büyüdü
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ABD'de sanayi üretimi, şubatta yüzde 0,7 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

ABD Merkez Bankası (Fed), şubat ayına ilişkin sanayi üretimi ve kapasite kullanım verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede sanayi üretimi şubatta önceki aya kıyasla yüzde 0,7 arttı. Piyasa beklentileri sanayi üretiminin bu dönemde yüzde 0,2 artması yönündeydi.

Art arda üç aydır artış kaydeden sanayi üretimi, ocakta yüzde 0,3 artmıştı. Sanayi üretimi şubatta yıllık bazda da yüzde 1,4 artış kaydetti.

İmalat sanayi üretimi de şubatta yüzde 0,9 arttı.

Piyasa beklentileri imalat sanayi üretiminin yüzde 0,3 artması yönündeydi. İmalat sanayi üretimi, ocakta yüzde 0,1 artış kaydetmişti.

Ülkede kapasite kullanım oranı da aynı dönemde 0,5 puan artışla yüzde 78,2'ye yükseldi.

Piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen kapasite kullanım oranının yüzde 77,8 olması öngörülüyordu.

Kapasite kullanım oranı, ocakta yüzde 77,7 olarak kaydedilmişti.

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