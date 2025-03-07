ABD'de tarım dışı istihdam verisi beklentilerin altında kaldı

ABD'de kritik istihdam verisi açıklandı.

Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, ABD şubat ayında mevsimsel etkilerden arındırılmış 151 bin kişilik istihdam yaratarak, ekonomistlerin beklediği 170 bin kişilik istihdam artışının biraz altında kaldı.

Bununla beraber, ocak ayı için daha önce 143 bin olarak açıklanmış olan istihdam artışı 125 bin olarak revize edildi

Özel sektör istihdamı 140 bin, kamunun istihdamı 11 bin arttı.

İstihdam rakamlarından ayrı bir ankete dayanan işsizlik oranı ise yüzde 4'ten yüzde 4,1'e yükselirken, piyasa beklentileri yüzde 4’te kalmasına yönelikti.

Piyasalar ne tepki verdi?

Tarım dışı istihdam verisinin ardından ons altın 2.919 doların üzerini görürken, Euro, ABD Doları karşısında 1,08850'ye yüksedi.

ABD istihdam verisi sonrası piyasalar, Fed'in faiz indirimine yeniden başlamadan önce hazirana kadar bekleyeceğini fiyatlamaya başladı.

ABD’de istihdam piyasası şubat ayında da istikrarlı bir şekilde istihdam yaratmaya devam ederek Başkan Trump'ın göreve gelmesinden bu yana istikrarın korunduğuna yönelik bir anlamda güvence vermiş oldu.

Vergi ve danışmanlık firması EY'nin kıdemli ekonomisti Lydia Boussour bir yorum yazısında, “Ekonominin sağlığına ilişkin artan endişelere rağmen, ivme olumlu olmaya devam ediyor” dedi.