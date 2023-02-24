ABD'de tüketici güveni yukarı yönlü revize edildi

ABD'de Michigan Üniversitesi'nce ölçülen tüketici güven endeksi, şubatta yukarı yönlü revize edilerek 67 olurken, Ocak 2022'den bu yana en yüksek değerine çıktı.

Michigan Üniversitesi, Amerikalı tüketicilerin eğilimleri doğrultusunda hazırladığı şubat ayına ilişkin tüketici güven endeksi nihai verilerini açıkladı.

Buna göre, tüketici güveni şubatta geçen aya kıyasla 2,1 puan artarak 67'ye çıkarken, Ocak 2022'den bu yana en yüksek değerini aldı.

Söz konusu veri yukarı yönlü revize edilirken şubat ayına ait öncü veri 66,4 olarak açıklanmıştı. Tüketici güven endeksi, ocakta 64,9 olarak kaydedilmişti.

Amerikalıların şu anki finansal koşullara yönelik değerlendirmesini ölçen mevcut ekonomik koşullar endeksi, şubatta aylık bazda 2,3 puan artarak 70,7'ye çıktı. Tüketicilerin uzun vadeli öngörülerini yansıtan tüketici beklentileri endeksi de aynı dönemde 2 puan artarak 64,7'ye yükseldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tüketici Anketleri Direktörü Joanne Hsu, tüketici güveninin şubat ayı öncü verilerini doğruladığına işaret ederek, ocakta yüzde 3,9 olan kısa vadeli enflasyon beklentilerinin bu ay yüzde 4,1'e yükseldiğini kaydetti.

Tüketicilerin, kısa vadeli enflasyon konusunda önemli ölçüde belirsizlik sergilemeye devam ettiğini vurgulayan Hsu, bu sebeple beklentilerin gelecek aylarda istikrarsız olabileceğini belirtti.

Hsu, uzun vadeli enflasyon beklentilerinin şubat ayında değişmeyerek yüzde 2,9 olduğunu bildirdi.