ABD’de yılbaşı alışverişi ile perakende satışlarda artış

ABD'li ödeme sistemleri sağlayıcısı Mastercard, perakende satışlara ilişkin raporundan 1 Kasım-24 Aralık tarihleri arasındaki harcamalara dair ön verileri yayımladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ABD'de otomotiv hariç perakende satışlar, bu dönemde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,8 yükselirken, tatil sezonunun son 5 günü, tüm tatil harcamalarının yüzde 10'unu oluşturdu.

Tüketicilerin dışarıda yemek yeme gibi deneyimlere olan talebi tatil sezonunda güçlenirken, restoran harcamaları geçen yıla kıyasla yüzde 6,3 arttı.

Hediye vermede öne çıkan sektörlerde, giyim harcamaları yüzde 3,6, mücevher harcamaları yüzde 4 ve elektronik harcamaları yüzde 3,7 yükseldi.

Tüketiciler bu yıl dijital öncelikli alışverişi giderek daha fazla tercih ederken, çevrim içi perakende satışlar geçen yıla göre yüzde 6,7, mağaza içi satışlar yüzde 2,9 arttı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Mastercard Ekonomi Enstitüsü Başekonomisti Michelle Meyer, tatil sezonundaki sağlam harcamaların, yıl boyunca gözlemlenen sağlıklı iş gücü piyasası ve hane halkı servetindeki artışlarla desteklenen tüketici gücünün altını çizdiğini kaydetti.

Mastercard kıdemli danışmanı Steve Sadove de bu tatil sezonunda, tüketicilerin fırsatlarla motive olduğunu ve perakendecilerin de bu talebi karşılamak için promosyonlarla karşılık verdiğini ifade etti.

Değere önem veren tüketicilerin hem fiziksel mağazalardan hem de e-ticaret platformlarından alışveriş yaptığına işaret eden Sadove, perakendecilerin sezon boyunca dikkati çekmek için her ikisini de yönettiğini vurguladı.