Ipsos araştırdı: Türkiye’nin en önemli sorunu “ekonomi”

Ipsos’un Ekonomi Dosyası araştırması kasım ayı sonuçları açıklandı.

Dünyada enflasyon endişelerinin hala sürdüğü görülürken, onu suç, sosyal eşitsizlik, işsizlik ve yolsuzluklar izledi.

Online Panel sistemi aracılığıyla dünya çapında 29 ülkede gerçekleştirilen araştırmada, 16-74 yaşları arasında 25,725 yetişkin ile görüşüldü.

Türkiye'den 500 kişinin katıldığı araştırmada, daha çok şehir merkezinde yaşayan, eğitimli ve daha yüksek gelirli vatandaşlar yer aldı.

Enflasyon endişeleri dünyada en yüksek Singapur’da olurken, ortalama da yüzde 32 olan endişe boyutu Türkiye’de 1 yılda 10 puan gerileyerek yüzde 45 oldu.

Türkiye’nin en önemli sorunu ne?

Türkiye’nin en önemli sorunu yüzde 85 ile ekonomi oldu. Onu siyaset, göçmen, adalet ve kadın sorunları izledi.

Ekonominin oranı geçen ay yüzde 75 olurken, yeniden yükseldiği görüldü.

Türkiye’de genel durumdan duyulan memnuniyette kötü diyenlerin oranı yüzde 68’e gerilerken, iyi diyenlerin oranı yüzde 5 oldu. Ne iyi ne kötü diyenler ise yüzde 16 oldu.

Türkiye ekonomisine yönelik beklenti

Ekonominin kötüye gideceğini düşünenler ekim ayında yüzde 59 olurken, kasımda yüzde 55’e geriledi.

Aynı kalır diyenler yüzde 29 olurken, daha iyi olacağını düşünenler ise yüzde 7’de kaldı.

Döviz kurunda yükseliş beklentisi olanlar yüzde 66’da geçen aya göre değişmezken, düşer diyenler yüzde 13’e geriledi.

Enflasyona yönelik beklenti

Enflasyonda artış bekleyenler yüzde 70 ile geçen aya göre değişim göstermedi. Düşeceğini düşünenler ise yüzde 12 olurken, değişim beklemeyenler yüzde 18 oldu.

“TÜİK Ekim 2024 için yıllık enflasyon oranını %48,58 olarak açıkladı. Sizin bir vatandaş olarak hissettiğiniz enflasyon oranı %48,58 midir?” sorusuna, “Daha yüksek hissediliyor” diyenlerin oranı yüzde 64 oldu. Aynı oranda hissedenler yüzde 10, daha düşük hissedenler ise yüzde 4 oldu. Bu konuda fikri olmayanlar ise yüzde 16 oldu.

Hane gelirim azaldı diyenlerin oranı düşüyor

Hane gelirinin azaldığını düşünenler yüzde 47’de 44’e gerilerken, değişmedi diyenler yüzde 41’de 42’ye çıktı. Arttı diyenler ise yüzde 9 oldu.

Alım gücünün azaldığını düşünenler de geriledi. Alım gücünde kötüleşme hissedenler yüzde 70’ten 68’e gerilerken, değişmedi diyenler de yüzde 25’ten 24’e geriledi. Arttı diyenler ise yüzde 2’de 4’e çıktı.