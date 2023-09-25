ABD'de zorlu bütçe mesaisi

ABD'de Cumhuriyetçilerin kontrolündeki Temsilciler Meclisi bu hafta, sert harcama kesintilerini ilerletmeye çalışacak. Yasalaşma şansı olmayan tasarının önümüzdeki pazar günü ABD hükümetinin kısmen kapanmasına neden yol açması olasılığı da bulunuyor.

Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy bu bahar Demokrat Başkan Joe Biden ile bir harcama anlaşması yaparken bu senaryodan kaçınmaya çalıştı. Ancak kendi partisinin bazı üyeleri, Demokratların kontrolündeki Senato tarafından reddedileceği kesin olan daha sert kesintileri desteklememesi halinde onu görevden almakla tehdit etti.

Kongre'nin 1 Ekim'de başlayacak yeni mali yıl için fon sağlamaması halinde yüz binlerce federal çalışan işten çıkarılacak ve mali denetimden tıbbi araştırmalara kadar geniş bir yelpazedeki hizmetler askıya alınacak.

McCarthy şu ana kadar geçici bir harcama uzatması için destek toplayamadı çünkü bir grup katı Cumhuriyetçi buna yanaşmayı reddetti. Cumhuriyetçiler, Temsilciler Meclisi'ni 221'e karşı 212 gibi dar bir çoğunlukla kontrol ediyorlar.