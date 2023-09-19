ABD'deki grev dalgası büyüyor

ABD'deki otomotiv işçileri sendikası United Auto Workers (UAW), Detroitli üç büyük otomobil üreticisiyle yaptığı görüşmelerde ciddi bir ilerleme kaydedilmemesi hâlinde ABD'deki daha fazla fabrikada greve gidileceğini duyururken, Kanadalı sendika Unifor Ford'un Kanada'daki tesislerindeki grevi erteledi.

UAW geçen hafta Ford, General Motors ve Chrysler'ın sahibi Stellantis'in ABD'deki birer montaj tesisde grev başlattı.

UAW ile Detroitli otomobil üreticileri arasındaki görüşmeler dün de devam ederken, ABD'deki grev dördüncü gününe girdi ve görüşmelerde sınırlı ilerleme kaydedildi. ABD'deki üç fabrikada yaklaşık 12,700 işçi grev yapıyor.

UAW Başkanı Shawn Fain, dün geç saatlerde yayımladığı videolu mesajında, "Onlar bu işi sürüncemede bırakırken biz sonsuza kadar beklemeyeceğiz" dedi ve son görüşmelerde ilerleme kaydedilmediğinden şikayet ederek, son bir mühlet verdi.

Öte yandan, Ford'un Kanada'daki üç fabrikasında yaklaşık 5,600 işçiyi temsil eden Kanadalı sendika Unifor ile şirketin sözleşmesi bu sabah TSİ 0659'da sona erdi.

Sendika, bugün erken saatlerde yaptığı açıklamada, Ford'dan "esaslı bir teklif" aldıktan sonra müzakerelerin 24 saat uzatıldığını belirtti.

Sendika, "Unifor üyeleri grev hazırlığını sürdürmeye devam etmelidir" diye ekledi.

Ford yaptığı açıklamada, geçici bir anlaşmaya varma umuduyla sözleşmenin son tarihinin ötesinde müzakerelere devam etmeyi kabul ettiğini duyurdu.

Şirketin ABD'de monte edilen F serisi ve Super Duty pikaplar için V-8 motorları üreten iki motor fabrikası Kanada'da bulunuyor. Şirket, ayrıca Ontario'da da bir montaj fabrikasına sahip.