ABD'nin haftalık çelik üretimi, bir önceki haftaya göre azaldı

American Iron ve Steel Institute (AISI) tarafından ABD'nin yerel çelik üretimine dair haftalık olarak yayımlanan verilere göre, 25 Mart'ta biten haftada ham çelik üretiminin 1 milyon 679 bin net ton ve kapasite kullanım oranının yüzde 75.1 olduğunu bildirdi.

Geçen yılın aynı haftası ise üretim 1 milyon 710 bin ton ve kapasite kullanım oranı yüzde 78.7 idi. Son haftaki üretim, bir yıl öncesine göre yüzde 1.8 oranında bir düşüşe işaret ediyor.

25 Mart'ta biten hafta itibariyle yıllık toplam üretim ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4.5 azalarak 19 milyon 878 bin ton oldu.