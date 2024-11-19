ABD'ye üst üste 8'inci ayda da net sermaye girişi oldu

ABD Hazine Bakanlığı tarafından açıklanan uluslararası sermaye verilerine göre, eylül ayında sermaye piyasalarına 398,4 milyar dolar giriş oldu. Bir önceki ayın verisi net 79,2 milyar dolar girişten 75,9 milyar dolar girişe revize edildi.

Aynı ayda swap hariç uzun vadeli menkul kıymetlerle piyasa beklentisi olan 114,3 milyar doların üzerinde, 216,1 milyar dolar giriş yaşandı. Bir önceki ayın 111,4 milyar dolar olan net giriş verisi, 108,8 milyar dolar giriş olarak güncellendi.

Yabancı yatırımcılar net 77,9 milyar dolar tutarında ABD Hazine kâğıdı alırken, 57,3 milyar dolar tutarında devlet destekli kuruluş tahvil alımı gerçekleştirdiler. Özel sektör tahvilde ise net 341,1 milyar dolar net alım yaptılar.

En büyük portföye sahip Japonya'nın elindeki ABD Hazine tahvil tutarı 1 trilyon 129,2 milyar dolardan 1 trilyon 123,3 milyar dolara geriledi.

Çin'in tuttuğu tahvil miktarı da bir miktar azaldı ve 774,6 milyar dolardan 772,0 milyar dolara indi.

İngiltere'nin tahvil miktarı 743,9 milyar dolardan 764,7 milyar dolara çıktı ve ikincilik için Çin'e biraz daha yaklaştı.

Cayman Adaları'nda miktar 419,5 milyar dolardan 420,1 milyar dolara, Lüksemburg'da 402,0 milyar dolardan 417,8 milyar dolara yükseldi.