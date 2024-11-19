Lira değerli kalacak borsanın yönü yukarı

Yıl boyunca değerlenen TL'nin, önümüzdeki yıl da bu seyrini koruması beklenmeli. Borsada ise dipten dönüş ve sektörel bazda hareketlilik öne çıkacak.

Son dönemde liranın güçlü seyrini koruduğu bir süreçten geçiyoruz. TCMB’nin faiz indirim beklentisi ve net rezervlerdeki iyileşme, TL’ye olan ilgiyi artırdı. 2025’e yaklaşırken piyasalarda iyimserliğin hâkim olduğunu söylemek mümkün.

200 günlük ortalamanın kritik önemi

Borsa İstanbul’da BIST 100 Endeksi 9.365 seviyesinde. Banka hisselerinde yaşanan hareketlilikle yükselen endeks 9.320’deki 200 günlük ortalamasının üzerinde tutunabilirse yükseliş hareketi güçlenecek. Özellikle bankacılık endeksinde yükseliş eğilimi dikkat çekiyor. Son 2 haftayı üst üste pozitif kapatan endeks bu hafta da olumlu kapatması beklenmeli. ABD’de Trump politikaları ve FED’in faiz kararı piyasalarda belirsizliğe yol açıyor. Ancak, doların güçlü seyrine rağmen liranın rekabetçi konumunu koruyor. 2024 sonunda dolar kuru 35,72 TL’ye gerileyen kur beklentisi, liranın artan gücünü teyit eder nitelikte.

Yeni yılda pozitif seyir

Yabancı para mevduatlarının azalması ve güçlü talep, TL’yi desteklemeye devam ediyor. TCMB’nin önümüzdeki adımları ise kritik öneme sahip. 2025 yılına girerken, TL’nin değerini koruma çabalarının sonuç vereceği öngörülüyor. Kurumların hedef fiyat beklentilerinde havayolu şirketlerine ilgi sürüyor. Kurumlar, Pegasus için 330 ile 355 TL arasında hedef fiyatlar öngörürken Türk Hava Yolları için beklentiler 425 ile 454 TL arasında değişiyor.

ZEYNEP’E SOR

TEKNİK GÖSTERGELER Mİ, TEMEL GÖSTERGELER Mİ?

Teknik gösterge; hızlı karar, görsellik, kısa süreli, otomatik işlem imkanı. Geriye dönük veri, yanlış sinyal, aşırı güven, temel bilgi eksikliği.

Temel gösterge; uzun vadeli, sağlam temel, riski düşürme, değer yatırımı. Zaman alıcı, fırsatları kaçırma, koşullara bağımlılık, analiz zorluğu.

Dokuz aylık dönemde gelir ve kârı büyüdü. Yaşanan zayıf seyri son çeyrekte aşmalı

Ülker Bisküvi’nin yıl sonunda satışları ne olur?/Yaşar Soydaş

Yaşar, Ülker Bisküvi oldukça iyi bir yıl geçiriyor. Şirket açıkladığı 2024 dokuz aylık faaliyet döneminde gelirini %3 büyütürken dönem sonu net kârını %47 artırdı. Öte yandan çeyreklik dilimler halinde bakıldığında üçüncü çeyrekte gelirdeki artışa rağmen dönem sonu kârında bir zayıflama söz konusu. Bunun aşılabilmesi önemli. Şirketin sene sonu hedeflerine bakıldığında ise net satış gelirini 85 milyar TL’den 80 milyar TL’ye gerilettiği görülüyor. Aynı şekilde FAVÖK marjını da aşağı yönlü güncelledi. Firmanın beklentisini revize etmesi yılın son çeyreğinde zayıf seyrin devam etme olasılığını artırıyor. Temmuzdan bu yana düşüş ise sürüyor

Nihai ortaklık yapısında bir değişim söz konusu değil. Değişiklik organizasyon yapısıyla alakalı

Sasa’nın ortaklık yapısında değişiklik sebebi nedir?/Engin Alptekin

Engin, geçtiğimiz eylül ayında Sasa’nın büyük ortaklarından Merinos Halı’da kısmi bölünme gerçekleşti. Sonucunda şirketin sahip olduğu %20 ,37 oranındaki paylar yeni kurulan ve sermayesinin tamamı Erdemoğlu Holding’e ait olan Erdemoğlu Global Gayrimenkul’e devredildi. Bu itibarla şirketin nihai ortaklık yapısında bir değişim söz konusu değil. Grup içi organizasyon gereği bir değişimden bahsetmek daha doğru olacaktır. Söz konusu dolaylı hissedarlığın dışında Erdemoğlu Holding’in ayrıca doğrudan %56,05 paya sahip olduğunu da not etmek gerekir. Fiyatı ise Kasım 2022’de test ettiği 10,27 TL’nin ardından bir daha aynı seviyeyi görmedi.

YATIRIM FONLARI

TEB Portföy MTX Fonu, dijital ve metaverse temelli %48,6 getiri sağladı

MTX Metaverse ve Dijital Teknolojiler Değişken Fonu, dijital dönüşüm ve metaverse temalarına yönelik yatırım yapıyor. 129 milyon TL büyüklüğündeki fon, toplam değerinin %80’ini dijital ve teknoloji hisse ve fonlara ayırıyor. Yabancı hisseler portföyün %64,74’ünü, yerli hisseler %14,25’ini oluşturuyor. Ayrıca yatırım fonu, ters repo gibi araçlarla çeşitlendiriyor. Doluluk oranı %4,48 olurken pazar payı %0,24. MTX fonu, %48,59’luk yıllık getiriye sahip. Yıl başından bu yana getirisi ise %35,46. Bu performans, dijitalleşme trendlerine uyumlu bir düzey olsa da zayıf doluluk oranı, yatırımcıların daha temkinli bir yaklaşım sergilediğini gösteriyor. MTX fonu, dijital dönüşüm ve metaverse ekosistemine yatırım yapmak isteyenler açısından uzun vadede alternatif olarak takip edilebilir.

TAHVİL

Tiryaki Agro Gıda, %61,71 yıllık bileşik faizden bono ihraç etti

Tiryaki Agro Gıda, 14 Kasım 2024 günü finansman bonosu ihraç etti. Toplam tutarı 370.000.000 TL olan bononun, yıllık basit faizi %52 olurken, bileşik faizi de %61,71’e denk geliyor. Tek kupon ödemeli bono 118 gün vadeli olup ödeme tarihi 13 Mart 2025 olarak belirlendi. Kupona isabet eden faiz oranı da %16,81 olacak.

%52 YILLIK BASİT FAİZ

Diğer taraftan 15 Kasım tarihli Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) %49,16 seviyesinde bulunuyor. Tiryaki Agro Gıda’nın çıkardığı bononun yıllık %52 basit faiz oranı, TLREF’in 2,84 puan üzerinde bulunuyor. Şirketin önermiş olduğu faiz oranı, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcıları için cazip bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Bononun vade başlangıç tarihi 15 Kasım 2024 olurken vade tarihi 13 Mart 2025 olacak. Bono piyasada TRFTRYK32515 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

İMAŞ MAKİNA

Yurt dışında un üretim tesisi projesi işi için imzalar atıldı. Sevkiyatı seneye gerçekleştirecek

İmaş Makina, Bağımsız Devletler Topluluğu’nda olduğunu belirttiği bir müşterisiyle un üretim tesisi komple proje anlaşması imzaladı. Toplam bedeli 2.435.000 dolar olan sözleşme kapsamında, sevkiyatın gelecek yıl gerçekleştirilmesi planlanıyor. Şirket, proje için peşinat ödemesinin hesabına ulaştığını açıkladı. Anlaşma şirketin yurt dışı pazarlarda büyümesine olanak tanıyacak. Nisan 2022’de borsaya gelen firma, ilk açılışını düzeltilmiş verilerle 66 kuruştan gerçekleştirdi. Nisan 2023’te en yüksek 18,76 TL’ye kadar yükseldi. Sonrasında gelen satışlarla birlikte geriledi. Şimdilerde de 2,93 TL bölgesinde işlem görüyor. Geçen süre zarfında iki defa bedelsiz sermaye artırımına gitti. 2023’te %525 bedelsizin ardından geçtiğimiz eylülde de %300 bedelsize gitti.

MARMARİS

Mares Otel’in kiracısının konkordato davasında mahkeme 1 yıl kesin mühlet verdi

Marmaris Altınyunus, Mares Otel’de kiracısı olarak faaliyet gösteren MP Hotel ile ilgili konkordato sürecine dair yeni gelişmeyi yatırımcısıyla paylaştı. Daha önce, MP Hotel’in konkordato talebinde bulunması sonrası Antalya 3. Asliye Ticaret Mahkemesi iki defa geçici mühlet vermişti. Son kararında geçici mühleti 13 Kasım’a kadar 2 aylığına uzatmıştı. Dolan süre üzerine mahkeme yeni bir karar aldı. Yeni kararla birlikte MP Hotel için verilen geçici mühlet süresi 13 Kasım 2025’e kadar uzatıldı ve kesin mühlete çevrildi. Marmaris Altınyunus, daha önce yaptığı açıklamada kira bedelinin peşin aldığını duyurmuştu. Bununla birlikte söz konusu mahkeme kararının kira ilişkisi nedeniyle Marmaris Altınyunus’u doğrudan etkilemesi beklenmeli. Dokuz aylık dönemde ise geliri artarken zarar yazdı.

VBT YAZILIM

Girişim sermayesi fonuna yatırım yaptı. Yenilikçi iş fikirlerinin hayata geçmesini destekleyecek

VBT Yazılım, Neo Portföy’ün yönettiği VBT Yazılım Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’na 8 milyon TL yatırım yapma kararı aldı. Yatırım, start-up girişimlerinin desteklenmesi ve geliştirilmesi amacı taşıyor. VBT Yazılım, söz konusu yönelimiyle girişim ekosistemine katkıda bulunarak yenilikçi iş fikirlerinin hayata geçirilmesini desteklemeyi ve teknoloji odaklı projelerde yer almayı hedefliyor. Yatırım, şirketin inovasyon ve girişimcilik ekosisteminde pay edinmesine katkıda bulunacak. Şirket, son açıkladığı 2024 dokuz aylık mali tablolarında gelirini %20 düşürürken dönem sonunda 54,8 milyon TL kâr elde etti. Üç aylık dilimler halinde bakıldığında ise firmanın üçüncü çeyrekte FAVÖK ve net kârını düşürdüğü gözleniyor. VBT Yazılım’ın kârlılığını artırabilmesi önemli