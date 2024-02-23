Alman iş dünyasının morali yükseldi

Ifo Enstitüsü, iş ortamı endeksi Şubat ayında analist beklentilerine paralel olarak 85,5 oldu. Cari endeks 86,7 lan beklentilerin üzerinde 86,9 olarak gerçekleşti.

Genel artış, biraz daha az kötümser beklentilerden kaynaklandı ve beklenti endeksi Şubat ayında Ocak ayındaki 83.5'ten 84.1'e yükseldi ve büyük ölçüde 84.0'lık tahminlerle uyumlu oldu.

Ifo Başkanı Clemens Fuest "Alman ekonomisi düşük bir seviyede istikrar kazanıyor" dedi.