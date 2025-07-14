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Almanya ekonomisi 2. çeyrekte ivme kaybetti

Alman hükümeti, yılın başında yaşanan canlanmanın ardından ekonominin ikinci çeyrekte ivme kaybettiğini bildirdi.

Haber Merkezi
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Almanya ekonomisi 2. çeyrekte ivme kaybetti
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Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanlığı, ülke ekonomisine yönelik aylık raporunu yayımladı. Raporda, yılın başındaki belirgin yükselişin ardından, Alman ekonomisindeki büyümenin ikinci çeyrekte biraz daha zayıf bir ivme gösterdiği belirtilerek, "Son aylarda özellikle iş dünyasının beklentilerine ilişkin duyarlılık göstergelerinde belirgin bir iyileşme görülse de, ekonomik gelişmeye ilişkin son veriler hala durgun bir tablo çizmektedir." değerlendirmesi yapıldı.

Daha parlak iş beklentilerine rağmen, sanayi üretiminin ve fabrika siparişlerinin dalgalı seyretmeye devam ettiğinin aktarıldığı raporda, dış ticaretin, özellikle ABD'ye yapılan ihracatın ilk çeyrekteki beklentilerin ardından azalması nedeniyle büyüme üzerinde azaltıcı bir etkiye sahip olduğu ifade edildi.

Bakanlığın raporunda, yurt içinde ekonominin dengesiz gelişme gösterdiğine yer verilerek, süregelen jeopolitik belirsizliklerin ve zayıf iş gücü piyasasının tüketici güvenini azalttığı aktarıldı.

Ekonomideki toparlanmanın ikinci çeyrekte yavaşladığının ifade edildiği raporda, bunun bir nedeninin "ABD'nin gümrük tarifeleri politikasına ilişkin belirsizliğin devam etmesi." olduğu gösterildi.

Alman ekonomisi büyümede zorlanıyor

Bu arada Alman ekonomisi, 2025'in ilk çeyreğinde her ne kadar yüzde 0,4 ile beklenenden daha güçlü bir büyüme kaydetse de ABD Başkanı Donald Trump ile AB arasındaki gümrük vergisi anlaşmazlığı, şirketler ve tüketiciler arasında belirsizliğe neden olmaya devam ediyor.

Tarife savaşları ve Trump'ın bazı açıklamaları, küresel ticaret üzerindeki olumsuz etkilere ilişkin endişeleri körüklerken analistler, Trump'ın gümrük vergisi politikasını Alman ekonomisinin büyümesinde "özel risk" olarak görüyor.

Bölgedeki diğer ülkelere kıyasla daha büyük oranda imalat sektörüne bağımlı olan Alman ekonomisi, üretimdeki kalıcı zayıflık nedeniyle de kırılganlığını koruyor.

Ekonomi, 2024'te bir önceki yıla göre yüzde 0,2 geriledi. Çin ile artan rekabet ve yapısal sorunların ekonomiyi frenlemesiyle art arda ikinci yıl küçülme yaşandı.

Hükümet, 24 Nisan'da bu yıl için daha önce yüzde 0,3 olarak açıklanan büyüme beklentisini Trump'ın politikalarının ardından küresel ticari gerginliklerin etkisiyle sıfıra düşürmüştü.

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