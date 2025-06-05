Almanya'da fabrika siparişlerinde sürpriz artış
Almanya'da fabrika siparişleri güçlü iç talep nedeniyle Nisan ayında piyasaların beklemediği bir şekilde artış gösterdi.
Almanya Federal İstatistik Ofisi (DeStat) tarafından açıklanan verilere göre, siparişler, mevsimsel ve takvimsel olarak ayarlanmış bazda Nisan ayında bir önceki aya göre %0,6 arttı. Piyasalarda beklenti siparişlerin %1,7 düşeceği yönündeydi.
Daha az oynak üç aylık karşılaştırma, Şubat'tan Nisan'a kadar olan dönemde yeni siparişlerin bir önceki üç aya göre %0,5 daha yüksek olduğunu gösterdi.
İstatistik Ofisi ayrıca Mart ayına ilişkin verileri önceki %3,6 yerine aylık %3,4'lük bir artışa revize etti.
Yabancı siparişler aylık %0,3 düştü; Euro Bölgesi'nden gelen yeni siparişler %0,5 artarken, Euro Bölgesi dışından gelen yeni siparişler %0,9 azaldı.
İstatistik Ofisi, yurt içi siparişlerin aylık %2,2 arttığını bildirdi.