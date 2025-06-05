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Almanya'da fabrika siparişlerinde sürpriz artış

Almanya'da fabrika siparişleri güçlü iç talep nedeniyle Nisan ayında piyasaların beklemediği bir şekilde artış gösterdi.

Haber Merkezi
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Almanya'da fabrika siparişlerinde sürpriz artış
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Almanya Federal İstatistik Ofisi (DeStat) tarafından açıklanan verilere göre, siparişler, mevsimsel ve takvimsel olarak ayarlanmış bazda Nisan ayında bir önceki aya göre %0,6 arttı. Piyasalarda beklenti siparişlerin %1,7 düşeceği yönündeydi.

Daha az oynak üç aylık karşılaştırma, Şubat'tan Nisan'a kadar olan dönemde yeni siparişlerin bir önceki üç aya göre %0,5 daha yüksek olduğunu gösterdi.

İstatistik Ofisi ayrıca Mart ayına ilişkin verileri önceki %3,6 yerine aylık %3,4'lük bir artışa revize etti.

Yabancı siparişler aylık %0,3 düştü; Euro Bölgesi'nden gelen yeni siparişler %0,5 artarken, Euro Bölgesi dışından gelen yeni siparişler %0,9 azaldı.

İstatistik Ofisi, yurt içi siparişlerin aylık %2,2 arttığını bildirdi.

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