Almanya’da imalat daralma bölgesinde kaldı

HCOB PMI anketine göre, Almanya'nın imalat faaliyeti mayıs ayında daraldı, ancak yeni ihracat siparişlerindeki artışın devam etmesiyle üretimde üst üste üçüncü aylık artış kaydedildi.

HCOB Almanya İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) mayıs ayında, nisan ayındaki 48.4'e kıyasla hafif bir düşüşle 48.3 olarak kaydedildi. PMI, üst üste otuz beşinci ayda da 50'nin altında kaldı.

Genel PMI daralma bölgesinde kalmasına rağmen, yeni ihracat siparişlerindeki art arda ikinci aylık artışla desteklenen üretim hacimleri art arda üçüncü ayda da arttı. Uluslararası satışlar, Avrupa'da bildirilen daha güçlü talep ve kısmen potansiyel tarife artışları öncesinde stoklama nedeniyle ABD'ye yapılan satışların artmasıyla mütevazı bir hızda büyüdü.

Hamburg Commercial Bank AG Baş Ekonomisti Dr. Cyrus de la Rubia, "Çoğu insan sanayi sektöründen gelen kasvetli manşetlere o kadar alıştı ki, iyi haberler genellikle radarın altından kayıyor. Üretim üst üste üçüncü aydır artıyor ve dış siparişler iki aydır yükselişte" dedi.

İstihdam azalmaya devam etti, ancak işten çıkarma oranı Ocak 2024'ten bu yana en düşük seviyede gerçekleşti. Satın alma faaliyeti, 2022 ortasından bu yana en küçük düşüşü kaydederek ve girdi stoklarında daha yavaş bir düşüşe katkıda bulunarak istikrara yaklaştı.