Almanya'da iş dünyasının ekonomiye güveni 4 ay sonra arttı

Ifo Enstitüsü'nün iş ortamı endeksi ekim ayında bir önceki ayki 85,4 seviyesinden 86,5'e yükselerek dört aylık düşüşün ardından ilk kez artış gösterdi. Ekonomistler iş ortamı endeksinin 85,6 olmasını bekliyorlardı.

Cari durum endeksi Ekim'de 84,4 puan olan beklentiye karşılık 85,7 puan ve beklenti endeksi 86,8 puan olan tahminlere karşılık 87,3 puan oldu.

Ifo Başkanı Clemens Fuest, “Alman ekonomisi şu an için düşüşü durdurdu” dedi.

Fuest, şirketlerin mevcut işlerinden daha memnun olduğunu ve hala bir miktar şüphecilik olmasına rağmen beklentilerin daha parlak hale geldiğini sözlerine ekledi.