Alman yazılım devinin hisseleri tüm zamanların zirvesinde!

Alman yazılım devi SAP'nin hisseleri, salı günü piyasa açılışında yüzde 5 artarak 221 euro (239,21 dolar) ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Şirket, üçüncü çeyrekte bulut iş kolundaki güçlü performans sayesinde yıllık hedeflerini yukarı yönlü revize etti.

CNBC-e’nin haberine göre, şirketin üçüncü çeyrekte bulut gelirleri döviz etkilerinden arındırılmış olarak yüzde 27 artış göstererek 4,35 milyar euroya (4,71 milyar dolar) yükseldi. Bu büyümede Cloud ERP Suite kaynak planlama yazılımındaki yüzde 36'lık satış artışı etkili oldu.

SAP CEO'su Christian Klein, yapay zekanın şirketin büyümesinde kilit bir rol oynadığını vurguladı.

Klein, "Üçüncü çeyrekte bulut sözleşmelerimizin yaklaşık yüzde 30'u yapay zekâ kullanım senaryolarını içeriyordu" dedi.

SAP'nin 2025 hedefleri temkinli

Şirketin 2025 yılı hedefleri sabit kalırken, Barclays analistleri yeni hedeflerin temkinli olduğunu belirtti. Analistler, yönetimin bu temkinli duruşu cesaret verici bulduğunu da ekledi.

SAP CFO'su Dominik Asam, maliyet düşürme ve sınırlı yeni işe alımlarla işletme karının yüzde 28 artışla 2,24 milyar euroya ulaştığını ve beklentileri aştığını açıkladı.

Şirket, yapay zekâ dönemine hazırlık amacıyla 100.000 çalışanından 10.000 çalışanını etkileyecek bir yeniden yapılandırma planlıyor ve bu süreçte yaklaşık 3 milyar euro maliyet öngörüyor. Bu doğrultuda, SAP, yıllık bulut ve yazılım gelir hedefini 29-29,5 milyar eurodan 29,5-29,8 milyar euroya yükseltti. 2024 yılı işletme karı beklentisini ise 7,6-7,9 milyar euro aralığından 7,8 milyar euroya çıkardı.