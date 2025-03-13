"Almanya'da resesyonun derinleştirebilir"

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) Başkanı Joachim Nagel, BBC Dünya Servisi'ne verdiği özel röportajda, Almanya ekonomisinin son iki yıldır daraldığını ve gümrük vergileriyle birlikte ülkenin "bu yıl da bir resesyona girebileceğini" söyledi.

Banka, gümrük vergileri olmadan Alman ekonomisinin durgunlaşacağını ancak yine de yaklaşık %0,2 oranında büyüyeceğini tahmin ediyor.

Nagel, gümrük vergileri uygulandığında "sadece kaybedenler olduğunu" söyledi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın denizaşırı ülkelerden ithal edilen tüm çeliğe %25 gümrük vergisi getirmesine karşı AB'nin misilleme önlemlerini destekledi.

Nagel, Trump'ın gümrük tarifesi politikasını "geçmişten gelen ekonomi" ve "kesinlikle iyi bir fikir değil" olarak nitelendirdi. Küresel bir ticaret savaşının gümrük tarifeleri ve misilleme tarifelerinden kaynaklanan endişelerden biri olduğunu söyledi, ancak AB'nin tepki vermesinin "bir gereklilik" olduğunu ekledi "çünkü bir şey size karşı çalışıyorsa, böyle bir politikayı kabul edemezsiniz".

Bununla birlikte, ABD'nin ödenmesi gereken bedelin "en yüksek Amerikalılar tarafında" olacağını anladığında, tüm tarafların farklı bir çözüme ulaşması için daha fazla fırsat tanıyacağını öne sürdü. "Umarım sonunda iyi politika başarılı olur" dedi.