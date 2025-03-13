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Ripple, BAE'de kripto ödemeleri için onay aldı

Ripple, BAE'de düzenlenmiş kripto ödemeleri ve hizmetleri sağlamak için Dubai Finansal Hizmetler Kurumu'ndan (DFSA) onay aldığını ve kurum tarafından lisanslanan ilk blok zinciri etkin ödeme sağlayıcısı olduğunu söyledi.

Haber Merkezi
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Ripple, BAE'de kripto ödemeleri için onay aldı
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Ripple CEO'su Brad Garlinghouse yaptığı açıklamada, "Dünya çapında daha fazla düzenleyici netlik ve artan kurumsal benimseme ile kripto endüstrisi için benzeri görülmemiş bir büyüme dönemine giriyoruz" dedi.

Ripple, Orta Doğu'da artan bir talep gördüğünü, küresel müşteri tabanının yaklaşık %20'sinin bölgede faaliyet gösterdiği belirtti.

Ripple, DFSA lisansını, Singapur Para Otoritesi, New York Finansal Hizmetler Departmanı, İrlanda Merkez Bankası ve çok sayıda ABD eyaletinden alınan lisanslar da dahil olmak üzere dünya çapında 60'tan fazla düzenleyici onayına ekledi.

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