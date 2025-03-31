Almanya'nın enflasyonu geriledi: Faiz indiriminin önü açıldı

Almanya Federal İstatistik Ofisi tarafından açıklanan ön verilerine göre, tüketici enflasyonu Şubat ayında görülen %2,3'ten %2,2'ye indi.

Avrupa Birliği (AB) ülkeleriyle karşılaştırılmak üzere uyumlaştırılmış verilere göre ise enflasyon Şubat ayında belirlenen %2,6'dan piyasa beklentisi olan %2,4'ün de altında %2,3'e kadar geriledi.

Değişken gıda ve enerji fiyatlarını hariç tutan çekirdek enflasyon, bir önceki aydaki %2,7'den Mart ayında %2,5'e düştü.

Almanya verileri yarın açıklanacak Evro Bölgesi enflasyon verileri öncesinde Ekonomistler, bloktaki enflasyonun Mart ayında bir önceki aya göre değişmeden %2,3 olması bekleniyor.

ECB, geçen Haziran ayından bu yana faiz oranlarını altı kez düşürdü; ancak Mart ayındaki toplantısında temel mevduat oranını %2,5'e düşürdükten sonra bir sonraki hamlesi hakkında çok az sinyal verdi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu üyesi Fabio Panetta bugün yaptığı açıklamada, ABD ticaret politikası duyurularından kaynaklanan yüksek belirsizlik nedeniyle ECB'nin faiz oranlarını düşürürken dikkatli olması gerektiğini söyledi.

Goldman Sachs analistleri bugün yayımladıkları bir raporda, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) bu yıl faiz oranlarını üç kez düşüreceğini öngördü. Analistler, daha düşük Avrupa Birliği büyüme tahminlerinin, ECB'nin Nisan ve Haziran aylarında faiz oranlarını düşüreceği beklentilerini güçlendirdiğini ve Temmuz ayında çeyrek puanlık bir indirim daha görüleceğini söyledi.

Almanya'da aylık bazda tüketici fiyatları %0,3 ve AB'ye uyumlu tüketici fiyatları %0,4 ile piyasa beklentilerine uyumlu arttı.