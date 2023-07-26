Alphabet beklentilerin üzerinde kar etti

Alphabet'in Nisan-Haziran döneminde hisse başına net karı 1,34 dolar olan beklentileri aşara 1,44 dolar oldu. Aynı dönemde gelirler de 72,82 milyar dolar olan beklentilerin üzerinde 74,6 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Google Cloud bölümünün cirosu ikinci çeyrekte yüzde 28 artarak 7,75 milyar dolar olan gelirlerin üzerinde 8,1 milyar dolar odu.

YouTube video hizmetleri bölümünün reklam satış gelirleri yüzde 4,4 artışla 7,67 miyar dolara çıktı.