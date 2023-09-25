Amazon'dan yapay zekâ adımı

ABD merkezli e-ticaret ve teknoloji şirketi Amazon.com, büyüyen rakipleriyle rekabet edebilmek için yapay zekâ girişim şirketi Anthropic'e 4 milyar dolara kadar yatırım yapacağını duyurdu.

Dünyanın en büyük bulut bilişim birimine sahip olan Amazon, yaptığı yatırım ile yapay zekâ alanında önemli ilerleme kaydeden daha küçük bulut rakipleri Microsoft ve Google'ın meydan okumalarına karşı adım atmış olabilir.

Anlaşma kapsamında, Amazon'un çalışanları ve bulut bilişim müşterileri, Anthropic'in teknolojisine erken erişim hakkı kazanacaklar ve bu teknolojiyi kendi işlerinde kullanabilecekler.

San Francisco merkezli Anthropic, gelecekteki yapay zekâ modellerini Amazon'dan satın alacağı büyük miktardaki özel mikro çiplerde denemek de dahil olmak üzere, öncelikli olarak Amazon'un bulut hizmetlerine bağlı kalmayı taahhüt etti.

Amazon'un bulut bölümünün ve Anthropic'in CEO'ları ortak söyleşilerinde, nakit olarak yapılacak yatırımın ilk bölümünün 1.25 milyar dolar büyüklükte olacağını ve her iki tarafın da Amazon tarafından 2.75 milyar dolar daha kaynak sağlama yetkisine sahip olduğunu açıkladılar.

CEO'lar Amazon'un Anthropic'in ne kadarına sahip olacağını ya da girişimin en son 4 milyar dolardan fazla olduğu tahmin edilen güncel değerlemesini açıklamadılar. Amazon, Anthropic'te yönetim kurulu koltuğu elde etmeyeceğini, sadece azınlık hisselerine sahip olacağını belirtti.

Google, Mayıs ayında Anthropic'e 450 milyon dolar yatırım yapmıştı.

CEO Dario Amodei'nin de aralarında bulunduğu eski OpenAI yöneticileri tarafından kurulan Anthropic, üretken yapay zekâ olarak adlandırılan ve içeriği sanki bir insan yaratmış gibi taslak haline getirebilen sistemler geliştiren bir dizi şirketten biri. Anthropic, yapay zekâyı ahlaki değerlere bağlı kalacak şekilde geliştirerek çalışmalarını farklılaştırmayı amaçlıyor.