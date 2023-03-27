ANZ: Bankacılık krizi, mali bir krizi tetikleme potansiyeline sahip

Australia and New Zealand Banking Group (ANZ) CEO'su Shayne Elliot, aralarında Credit Suisse gibi dev bankalarında yer aldığı ve Amerika'da Silicon Valley Bank'ın iflasıyla başlayan küresel bankacılık sistemindeki son krizin, küresel bir mali krizi tetikleme potansiyeline sahip olduğunu, ancak 2008'dekine benzer bir krizin yaşanabileceğine yönelik bir beklentiye sahip olmak için erken olduğunu söyledi.

Dünyanın dört bir yanındaki yetkililer, ABD'de Silicon Valley Bank ve Signature Bank'ın iflas etmesi ve Credit Suisse'in acil bir şekilde devralınmasının ardından bankalarda yaşanan son kargaşanın yansımaları konusunda yüksek alarm durumunda.

CEO Shayne Elliott, yaptığı bir röportajda, "Bazıları için bu bir kriz, ama bu bir finansal kriz mi, kim bilir? Olma potansiyeli var mı? Evet" dedi.