Applied Materials'tan 4 milyar dolarlık çip yatırımı

Applied Materials, 4 milyar dolarlık çip araştırma merkezi yatırımı yapacak. Şirketten yapılan açıklamada, söz konusu merkezin, küresel yarı iletken ve bilgi işlem endüstrilerinin ihtiyaç duyduğu temel teknolojilerin geliştirilmesini ve ticarileştirilmesini hızlandırmak amacıyla planlandığı aktarıldı.

Merkezin Silikon Vadisi'nde yer alacağı belirtilen açıklamada, yeni merkezin, endüstrinin bir teknolojiyi konsept aşamasından ticarileştirme aşamasına getirmesi için gereken süreyi birkaç yıl kısaltmasının ve aynı zamanda tüm yarı iletken ekosistemi için yeni inovasyonların ticari başarı oranı ile Ar-Ge yatırımlarının getirisini artırmasının beklendiği kaydedildi.

Yatırımın 2026 yılı başlarında tamamlanması bekleniyor

Applied Materials'ın, merkezin kurulumu için gelecek 7 yıl içinde 4 milyar dolara yakın yatırım yapmayı planladığı bildirilen açıklamada, yeni merkezin inşasının 2026 yılı başlarında tamamlanmasının planlandığı ve ilk 10 yılında yaklaşık 25 milyar dolarlık araştırma çalışmasına ev sahipliği yapacağı aktarıldı.

Açıklamada, merkezin inşaat döneminde 1.500'e yakın inşaat işçisine, 2 bine yakın mühendise ve potansiyel olarak diğer endüstrilerden 11 bin kişiye istihdam sağlamasının beklendiği kaydedildi.

Applied Materials'ın yatırım ölçeğinin, yarı iletken üretiminin artırılması amacıyla 9 Ağustos 2022'de ABD Başkanı Joe Biden tarafından imzalanarak yürürlüğe giren CHIPS Yasası kapsamında alacağı desteğe bağlı olacağı vurgulandı.