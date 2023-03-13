Aramco'dan 2022'de 161 milyar dolarlık net kar
Suudi Arabistan'ın ulusal petrol şirketi Aramco, 2022 yılında 161,1 milyar dolar net kar elde ettiğini açıkladı.
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2021 yılına göre karını yüzde 46,5 arttıran, Suudi Arabistan'ın ulusal petrol şirketi Aramco, 2022 yılında 161,1 milyar dolar net kar elde etti.
Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın enerji fiyatları üzerinde yarattığı yukarı yönlü baskı, Suudi şirketin etti 161,1 milyar dolarlık kârda önemli rol oynadı.
Kral Abdülaziz İbn-i el-Suud ve ABD Başkanı Franklin Roosevelt tarfından ortak olarak kurulan şirketin yüzde 95 hissesi ise devlete ait.