Aramco'dan 2022'de 161 milyar dolarlık net kar

2021 yılına göre karını yüzde 46,5 arttıran, Suudi Arabistan'ın ulusal petrol şirketi Aramco, 2022 yılında 161,1 milyar dolar net kar elde etti.

Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın enerji fiyatları üzerinde yarattığı yukarı yönlü baskı, Suudi şirketin etti 161,1 milyar dolarlık kârda önemli rol oynadı.

Kral Abdülaziz İbn-i el-Suud ve ABD Başkanı Franklin Roosevelt tarfından ortak olarak kurulan şirketin yüzde 95 hissesi ise devlete ait.